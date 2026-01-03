社安網藏狼！ 陳菁徽促建立嚴密防護制度

高雄市衛生局爆性侵醜聞，立委陳菁徽質疑，當披著羊皮的狼，從內撕毀社安網時，又有誰能倖免於難？（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市衛生局執行秘書何建忠爆出性侵醜聞，國民黨立委陳菁徽三日質疑，當披著羊皮的狼，從內撕毀社安網時，又有誰能倖免於難？

陳菁徽說，被害者正是因為過去遭遇類似案件，曾經出現輕生念頭，才被納入社會安全網與心理輔導體系之中。本以為站在身邊的會是守護她的人；卻沒想到，伸出援手的人，最終竟化身為惡魔，再度重創伊的身心。

陳菁徽問說，這名未成年的受害者，如何繼續相信這個社會？而我們，又要付出多大的努力，才能換回她對這個世界最基本的信任？

她認為，我們喊了很多年的「補破網」、「強化社會安全網」，但今天才赫然發現，原來問題不只在於破洞沒補好，而是織網的人，竟然在網內設下陷阱，專門獵捕本該被保護的對象。

陳菁徽指出，更荒謬、也更令人憤怒的是，這起案件竟然還存在幫凶，正是在高雄市社會局家庭防治中心任職加害者的妻子，同樣利用職務之便，追蹤被害人後續的報案與處理進度。當制度被如此濫用、當權力被如此踐踏，請問社會安全網還剩下什麼功能？

陳菁徽質疑，如果，社安網是從裡破到外；如果，連心衛中心的最高負責人都成了加害者；那麼，這張網的存在意義究竟是什麼？

陳菁徽嚴正呼籲賴清德政府，必須正視此案所暴露出的制度性風險與結構性失靈，全面檢討並改革內部公務系統的使用與監督機制。權限分級、存取紀錄、即時稽核、異常示警，尤其當加害者是最高負責人時，是否參考英國做法，設立病人隱私與資料使用的守門人，專門負責守護病人、個案個資的超然獨立的監督角色，並且決定是否可以共享或存取敏感資料。

陳菁徽強調，不能因為一顆老鼠屎，就壞了一整鍋粥。第一線的衛生局、社會局與相關專業人員，長期以來付出了極大的心力，陪伴無數脆弱的個案，他們的努力，不該也不能被這名惡魔所抹煞。但正因為如此，我們更有責任替這些善意與專業，建立更嚴密的制度防護，確保未來任何人都無法再輕易將「公權力」轉化為「加害工具」。