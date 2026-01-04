社安網變狩獵網？績優督導性侵少女 議員怒轟黃志中下台

高市府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠涉嫌利用職務之便性侵16歲輕生少女。高市議員李雅靜痛批，事件發生半年，衛生局卻全面封口，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責。（本報資料照片）

高市府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行祕書何建忠涉嫌利用職務之便性侵16歲輕生少女。案經高雄地檢署偵結，依強制性交及違反個資法等罪起訴，具體求處有期徒刑10年6月。高市議員李雅靜痛批，事件發生半年，衛生局卻全面封口，「出事就蓋牌」的行為根本是典型的官僚殺人，嚴正要求衛生局長黃志中下台負責。

高雄發生駭人聽聞性侵醜聞，曾獲「強化社會安全網」績優督導的何建忠，涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報16歲少女，誘騙外出見面後帶往汽車旅館性侵，案經高雄地檢署偵結，依強制性交及違反個資法等罪起訴，具體求處有期徒刑10年6月。此外，該案還爆發「案外案」，何在被害人報案後，仍透過在高市社會局任職的妻子了解偵辦進度。

對此，李雅靜炮轟，社會安全網根本已經淪為「選妃狩獵網」，實在太噁心、太離譜，這不只是失職，更是罪大惡極的犯罪。原本用來接住受傷孩子的社會安全網，竟然變成了加害者選妃的狩獵工具，這是什麼荒謬的世界？

李雅靜進一步指出，事發後，衛生局的處理態度更讓她火大，該案在去年6月發生，被害人報案了，但整整半年衛生局像沒事發生一樣，全面封口，沒有對外說明，也沒有檢討內控，這種「出事就蓋牌」的鴕鳥心態，就是典型的官僚殺人，衛生局的沈默就是在縱容下一匹狼出現，嚴正要求黃志中立刻下台。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

