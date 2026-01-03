社安網「績優督導」濫權性侵少女 衛福部出手了：撤銷獎勵 檢討查詢權限

記者簡浩正／綜合報導

何建忠曾獲頒112年「強化社會安全網績優督導」。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

曾獲頒112年「強化社會安全網績優督導」的高雄市衛生局社區心理衛生中心前秘書何建忠，遭控濫用職權性侵16歲少女。對此，衛福部社家署長周道君今（3）日證實，將註銷其得獎資格，並收回獎金等所有相關獎勵。

何建忠（42歲）曾任職於高雄市衛生局社區心理衛生中心苓雅分區執行秘書，涉嫌利用職務之便，非法取得一名曾通報輕生的16歲少女個資，並於2025年6月誘騙該名少女外出性侵得逞。案發後，何男更要求任職於社會局的妻子違規查詢偵辦進度。檢方偵查後提起公訴；高雄市衛生局與社會局證實，該對夫妻均已遭記過解聘。

何建忠（紅圈）當時身居高雄市心衛中心要職，居然透過自身權限挑選列管少女性侵。（圖／翻攝自衛福部112年表揚典禮）

社家署長周道君今接受媒體訪問證實，將註銷其得獎資格，並收回所有相關獎勵，包括獎金、獎座等；後續也將釐清其權限使用情況，確認究竟是「在既有權限內發生濫用」，或是「被授予不必要的權限」，並進一步檢視是否涉及超出其業務範圍的不當資料操作。

他說，若有必要進一步強化管制，將請高雄市政府提出建議，並協調相關系統主管機關，研議對全國各縣市社會安全網相關系統的權限進行一致性調整，以防堵類似案件再度發生。

衛福部表示，依據「強化社會安全網績優人員及團體表揚考核計畫」第9點規定，推薦單位所檢具之審查資料如有不實、錯誤，或獲獎人員有違法或重大過失之情事，或其他重大不良事蹟，經查證屬實者，得撤銷其得獎資格。

