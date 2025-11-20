社安網2.0推育兒指導 擬從產檢時幫助新手爸媽

（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部社家署今天表示，社安網2.0將從事後處遇走向事前預防，透過產檢或到宅服務，提供新手父母育兒指導等幫助與資源；並將整合各服務體系、加強橫向資訊串聯溝通。

衛生福利部今天舉辦社會及家庭署新任署長布達暨宣誓典禮，由原代理署長周道君接任新任署長。周道君致詞提及，少子女化對策計畫2.0已經送往行政院核定，社安網2.0計畫也已經獲行政院批准。

周道君指出，過去比較偏重事後處遇、救濟與協助，未來則將往前走向預防，包含預防獨老衍生問題，及提供新手父母的育兒指導，讓家庭在育兒過程中，能夠有更多的幫助和資源，而非等到家裡面開始發生了事件，社福體系才接手介入。

周道君會後接受媒體聯訪說明，未來希望在前端能夠結合醫療體系，也許讓新手媽媽第3孕期（懷孕29週以上）產檢時，就逐步給予育兒方式資訊。小朋友出生後也可透過到宅服務，給予家中環境或育兒方法等指導。除了社工外，兒保或護理人員經過訓練後都可以勝任類似工作。

周道君說，社安網原來的目的就是希望整合不同服務體系，本次計畫中增加資訊串聯的加強，如家庭內不同成員可能分別有長照、身障、家暴等狀況，或同時是脆弱家庭、低收入戶等，在目前社福架構下，會由不同體系分別提供服務，未來則將加強橫向資訊串聯。

周道君說，將讓所有一起照顧這個家庭的各單位，能夠有更完整的橫向資源，彼此知道對方提供了甚麼協助，服務過程中若有發現需要注意的事項，也可以更及時地提供給服務網絡其他相關成員。

近期台北市老婦悶死身障兒案引發社會討論，「斷食善終」也在網路引發正反論戰。

衛生福利部長石崇良表示，非常希望達到讓患者「尊嚴善終」的目標，安寧緩和醫療專家也不斷討論，發展符合民眾需要、期望的方式；不過，斷食善終目前仍不是安寧療護上的常規醫療方式，需要更多討論。

周道君指出，重點仍在如何給予身心障礙個案家屬更多支持，目前除有喘息服務，社區也有長照與身障喘息據點，照顧者可以就近利用相關資源。社家署持續在身心障礙服務資源布建計畫中，擴充相關資源，讓身心障礙者有更多、更就近便利服務可以使用。（編輯：陳清芳）1141120