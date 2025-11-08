社安網2.0計畫送行政院 4施政重點5年編819億
〔記者黃宜靜／台北報導〕當家庭驟變、兒少受虐等困境發生時，總有一群人在第一時間挺身而出，這些社會安全網的幕後英雄，撐住脆弱家庭；衛福部次長呂建德表示，「社安網2.0計畫」有四大施政重點，包括獨居長輩關懷、育兒指導員、人工智慧(AI)導入、毒癮者社區支持，目前已送至行政院；行政院政務委員陳時中指出，社安網2.0計畫預計明年起上路，5年編列819億元預算。
衛福部今舉辦「第十一屆紫絲帶獎頒獎典禮」，衛福部政次呂建德致詞時表示，衛福部自103年開始，接軌國際創辦國內保護性業務的「奧斯卡獎」，包含家庭暴力、性侵害、性騷擾、身障等業務，結合警政、司法、醫療、教育及保護性社工的力量，共同編織出一個社會安全網，保護、接觸每一位可能會受害的個案。此次獎項總共有77位人員徵選，評審經過艱難選擇，選出13人。
陳時中回憶，社會安全網預算在107-109年變成67億，至111-114年時變成407億，那這次社安網2.0，預計明年上路，5年計畫共編列819億預算、新增1528位社工人力，政府有看到這塊的需要性。不過，雖然編列預算增加，但最大的困難是「有錢沒人」，這個工作很辛苦，雖然這幾年大家努力讓相關的人員得到這個榮譽，但是汗水跟淚水仍在，呼籲更多新血加入，更多老朋友留下，讓我們一起變成保護性的社會，為社會做出貢獻。
呂建德在典禮前接受訪問時指出，社安網2.0施政重點包括：獨居長輩關懷、育兒指導員、人工智慧(AI)、毒癮者社區支持。因應超高齡社會，總統賴清德十分關心社會獨居老人議題，目前各縣市約有五萬多名長者，甚至可能被低估，因此社安網2.0計畫將結合立法院通過的社會韌性特別預算，編列2年內62億元，與內政部共同盤點國內獨居長者的狀況。
呂建德續指，將獨居長輩區分為低、中、高3級，補助地方政府提供不同的關懷，如提供每日送餐服務，甚至在徵得長者或家人同意下，安裝安全警示器或智慧手環等，並補助各縣市政府設立「通報中心」，一旦出現狀況便能啟動聯繫、處理。
針對育兒指導員上，呂建德說明，社安網2.0將提供孕婦產期第3期開始，提供育兒指導員，進行育兒方面的相關指導，甚至延續到坐月子、產後憂鬱等情形，提供協助，媒合相關資源。
呂建德表示，社安網2.0計畫，將引進AI，將高風險家庭設立提早預警模式；此外，由於毒品防治主要在於源頭打擊，常常出現因為吸毒而導致家庭暴力、藥物濫用等問題，因此社安網2.0也將著重毒癮防治，同時在家長出監時，也將規畫方案，讓毒癮者能獲得支持，早日完成戒治。
☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆
