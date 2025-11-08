社安網2.0計畫5年819億元 4重點防孤獨死、兒虐
（中央社記者沈佩瑤台北8日電）為接住每個有需要的人，衛福部編列5年819億元預算推動「社安網2.0」，4大重點包括獨居長輩關懷、育兒指導員、導入AI及毒癮者社區支持，防止孤獨死、兒虐等，預計明年上路。
衛生福利部今天下午舉辦第11屆紫絲帶獎頒獎典禮，衛福部次長呂建德致詞指出，衛福部自103年開始，接軌國際創辦國內紫絲帶獎，表揚保護服務工作者，堪稱保護性業務的「奧斯卡獎」，此次獎項總共有77位人員徵選，經評審選出13人獲獎。
呂建德會前向媒體說明「社安網2.0」計畫進度，5年共編列新台幣819億元預算，目前已經送到行政院，預計明年上路，4大施政重點包括：獨居長輩關懷、育兒指導員、全面引進人工智慧（AI）及毒癮者社區支持。
他表示，因應超高齡社會，總統賴清德十分關心社會獨居老人議題，目前各縣市約有5萬多名獨居長者，甚至可能被低估；「社安網2.0」計畫將結合立法院通過的社會韌性特別預算，與內政部共同盤點國內獨居長者的狀況，同時補助地方政府關懷訪視。
呂建德說，將把獨居長輩風險區分成低、中、高級，若是非常重度需要照顧的獨居長輩，規劃提供每天送餐服務、順便掌握長輩狀況；也會徵得長輩或未同住家人同意，在其家中安裝安全警示器或智慧手環，避免孤獨死；並將補助各縣市政府設立「通報中心」，一旦有狀況，就可以立刻啟動。
針對育兒指導員，呂建德說明，「社安網2.0」將從孕婦產期第3期開始，提供育兒指導員，進行育兒方面的相關指導，甚至延續到坐月子、兒童健檢等，也可預防兒虐，或察覺孕婦產後憂鬱等情況，媒合資源協助。
考慮到社安網通報量大，呂建德表示，「社安網2.0」計畫將全面導入AI，建立高風險家庭預警模型，提早察覺危機介入。
此外，「社安網2.0」也將著重毒癮防治，且把重點放在防制毒品濫用導致的兒虐、犯罪問題，尤其針對持有毒品者遭判刑出監後，將規劃家庭、社區處遇計畫，讓毒癮者除藥物治療外，也能獲得支持，早日完成戒治。（編輯：吳素柔）1141108
