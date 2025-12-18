社安網2.0通報調查處理中心開放多元專業 社工界憂影響勞權

衛福部。（本報資料照）

行政院今日通過「強化社會安全網計畫2.0」，預計5年投入819億元，將強化兒少通報系統，增設「通報調查處理中心」，希望加速案件處理流程，並開放非社工擔任工作人員。社工界擔憂，放寬放寬多元專業，恐影響社工薪資、侵害勞動權益及專業發展。

目前社安網服務個案，是由各縣市所屬家防中心等，透過篩派案機制集中受理各項通報案件，進行個案調查、評估、分級分類、風險及需求研判，分為保護性案件及脆弱家庭案件，分派給第一線提供相關服務。

根據社安網2.0計畫，現行的集中評估派案中心，每年受理約39萬件保護性、脆弱家庭通報案，部分案件經評估派案，卻常發生後追單位對案件主則歸屬爭議，導致個案在不同服務體系移轉，影響權益。

衛福部社家署長周道君說，為強化案件處理效能，將在前端新設「通報調查處理中心」，優化現行通報機制，進行快速篩選及評估，且不一定要由社工人力處理，目標兒少通報案件派案服務提供率達95％。

周道君表示，過去透過篩派案方式，對於保護性案件及脆弱家庭案件後續處理機制不同，通報調查處理中心是為了加快案件處理，未來針對家內兒少事件、家外兒少不當對待、親密關係暴力合併學齡前兒童等案件，由調查中心人員具體釐清案件情狀，減少派案爭議。

通報調查處理中心工作內容，包括原本的集中篩派案，並增列受理通報後的實地調查、評估工作，以進一步研判後續處遇方向。通報調查處理中心專業人員，將放寬至社工、教育、心理、犯罪防治、公衛、諮商與輔導系所學歷均可擔任。

不過，高雄市社工職業工會質疑，未來開放非社工相關科系畢業，擔任通報調查處理中心的工作人員，真的能解決人力不足問題嗎？還是只是把專業濃度與更多責任，往後塞給第一線人員，增加其壓力？

高雄市社工職業工會擔心，未來是否會有更多本屬於社工的工作，被放寬為多元專業，導致社工工作權受影響，並持續拉低社工薪資？呼籲衛福部廣邀各專業團體與職業工會進行說明與討論，檢討社工勞動環境為何留不住人，且不應隨意放寬多元專業，這已侵害社工勞動權益、危及社工專業發展。

