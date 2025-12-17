社安網2.0 政院今拍板 陳時中：導入AI預警高風險個案

行政院會今天預計討論、通過五年期的社會安全網二點○計畫，預計投入八一九億元，導入ＡＩ建立高風險家庭預警模型，強化心衛服務及專業久任；但明年度中央政府總預算至今卡關，行政院政務委員陳時中憂心，衝擊社福及弱勢服務，「民眾權益會少三分之一」。

社會安全網是整合跨部會社政、衛政、勞政、警政與司法及教育資源，強化高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務。行政院於二○一八年推出第一期計畫，投入六十八億元，第二期為五年期計畫，將於今年屆滿，共投入四○八億元，明年進入社安網二點○，同為五年期計畫，經費翻倍至八一九億元。

陳時中指出，二點○計畫分為六項策略，包括攜老扶幼、專業提升、布建心衛、專業久任、導入科技，及常態落實；攜老扶幼部分，推出新手父母育兒指導員、強化獨老訪視，達到完全觸及率；在專業提升方面，將強化派案中心功能，轉型調查處理中心，適當派案並整合人力。

針對布建心衛據點，陳時中說，全台已增五十七處心衛中心，未來盼達到一○一處；專業久任方面，第一期計畫時服務人力僅兩千人，期盼五年後能達到九一二五人，包含社工、心衛專業人力等，未來將加強薪資福利，或透過「學用合一」引進相關科系人力擔任助理。

陳時中說，導入ＡＩ建立風險預警模型，即時發覺、處理高風險個案，或在通報階段就能判斷風險分級，提升處理效率；至於常態落實，則是研擬建立「聯合服務中心」，讓民眾一次獲得多重社會服務，另擬調整社工一年一聘型態，改為長約制，精進服務。

