社安網2.0 陳時中憂總預算未過衝擊

行政院預計今（18）日院會將拍板通過「社安網2.0計畫案」，整合跨體系高風險個案通報，並強化心衛服務及專業久任，5年期計畫總經費819億元。不過，明年度中央政府總預算目前仍躺在立法院無法付委審查，陳時中預估，若新興計畫經費無法通過，勢必衝擊社福及弱勢服務，「民眾權益會少1/3」。

社會安全網是政府透過跨部會整合社政、衛政、勞政、警政與司法及教育等資源，強化對高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院於民國110年推動社安網第二期，5年期計畫於今年屆滿，預計今日院會將拍板通過「社會安全網2.0」，同樣以5年期計畫至119年，共編列819億元預算。

陳時中指出，社安網2.0的經費分布在衛福部約762億元、法務部31億元、原民會18億元、內政部8億元；分為6項策略，包括攜老扶幼、專業提升、布建心衛、專業久任、導入科技，及常態落實。

他表示，攜老扶幼部分，將推出新手父母育兒指導員、提高獨老訪視觸及率；在專業提升方面，將強化派案中心功能，轉型調查處理中心，適當派案並整合人力；針對布建心衛，全國已增加57處心衛中心，5年盼達到101處。

至於專業久任，預計5年內透過改善薪資福利待遇及導入督導系統等方式，將相關人力提升至9125人。導入科技部分，透過導入AI，建立風險預警模型；而常態落實，則是研擬建立「聯合服務中心」，一次獲得多重社會服務。