社家署：中低收長者假牙補助業務回歸地方辦理

（中央社記者曾以寧台北9日電）衛生福利部社會及家庭署往年規劃逾新台幣7000萬元補助中低收入等弱勢長者製作假牙。社家署今天表示，受財政收支劃分法影響，不再由中央編列預算，補助業務回歸地方辦理。

根據衛生福利部社會及家庭署資訊，「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」是考量老人人口持續增加，為維護老人生活品質，增進老人口腔健康，加強老人生活照顧，減輕老人經濟負擔而辦理。

此項補助針對年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，經醫師評估缺牙需裝置活動假牙，並符合列冊低收入戶或中低收入戶、領有中低收入老人生活津貼或領有身心障礙者生活補助費等條件者，提供活動假牙裝設費用及活動假牙維修費。

媒體報導，中央調整今年度中低收入老人假牙補助案，社家署長周道君今天對媒體說明，主要是因應「財政收支劃分法」修正後，中央與地方財政權責重新調整，基於責任與資源相對應，相關補助業務回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。

周道君說明，「中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」已進行多年，衛福部自民國98年度起編列預算挹注地方政府辦理，去年總補助經費約7281萬元；截至去年6月，歷年累計接受本補助服務中低收入老人已逾8.8萬人。

周道君說明，今年受到「財劃法」影響，隨總體財政規劃，長者假牙製作補助改由地方政府以自有財源支持。目前了解，多數縣市政府都仍會持續提供補助，且有些地方政府除原中央政府規劃部分，會有額外加碼、擴大。

社家署說明，現行多數縣市政府衡酌財政狀況及轄內老人福利服務施政方針，已陸續以自有預算常態化推動相關措施，部分更進一步擴大補助樣態、調升老人假牙補助額度或增加補助對象。

社家署表示，因應財劃法新制下地方政府自有財源增加，加上依地方制度法及預算法精神，地方可就行之多年的長輩福利措施，編列預算持續辦理，基於責任與資源相對應，回歸地方辦理，資源配置也能更貼近各地實際需求。（編輯：蕭博文）1150209