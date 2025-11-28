社寮國中、鯉魚國小獲教學卓越獎雙金 2校長獲領導卓越獎

南投縣2位校長2所學校獲領導卓越及教學卓越獎。（教育處提供）





「114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」28日下午於南投縣文化局演藝廳隆重登場，教育部長鄭英耀為獲獎者頒獎祝福，各項角逐競爭激烈，展現教育團隊的多元創新與專業成長。南投縣2位校長獲領導卓越獎、2所學校獲金質獎，創歷年來新高。

南投縣教育表現再創佳績，鯉魚國小榮獲全國教學卓越獎國小組金質獎；社寮國中榮獲全國教學卓越獎國中組金質獎，雙金報喜；前國立南投高中校長傅國樑及南投縣秀林國小校長楊清豐榮獲校長領導卓越獎，樹立教育典範。

廣告 廣告

傅校長楊校長獲校長領導卓越獎。（記者扶小萍攝）

「教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎」被譽為「教育界的奧斯卡獎」，給予得獎學校無上的榮耀與鼓勵。114年度校長領導卓越獎全國共有56位校長獲各界舉薦參加複選，最終評選出高級中等學校組4位、國中組5位及國小組11位，共20位校長獲獎。114年教學卓越獎，全國計101所教學團隊參與複選，在公平嚴謹評選機制下，最終選出7所高中職、9所國中、14所國小及10所幼兒園，總計40所入圍決選，於頒獎典禮現場直接揭曉金、銀質獎得主，金質獎團隊可獲60萬元獎金、銀質獎獲30萬元獎金。

國中有5位校長獲獎。（記者扶小萍攝）

本年度獲校長領導卓越獎的前國立南投高中傅國樑校長教育理念為「以人為本、多元適性、全人教育」，彰顯學習者主體性、獨特性、可塑性，每一位學生都是不一樣的獨特個體，各自擁有多元智慧與性向，「努力不是要超越別人，而是要成為更好的自己」。推動「學術、技藝、體藝」金三角教育目標，讓學生都能適性發展。

南投民俗樂團為典禮隆重開場。（記者扶小萍攝）

秀林國小楊清豐說教育是種生命影響生命的志業，教育之道無他，唯愛與榜樣而已。在辦學理念上尊重學生特性，營造支持學習環境；強調全人發展，發展多元適性課程。

潭南國小學童精彩的演出獲熱烈掌聲。（記者扶小萍攝）

鯉魚國小課程方案以啟動之浪（教學評量模組創新）、孕育之浪（教師教學資源創新）、推進之浪（學生學習任務創新）、助力之浪（學習工具創新）、沉浸之浪（學習場域創新）、整合之浪（跨界學習創新），培養學生的自信與全方位能力。透過GATE方案課程拓展國際視野、體驗走讀人文、創新科技應用、涵養生態素養，讓躍動的鯉魚之子揚起榮耀的水花。

社寮國中讓學習走入真實，讓世界融入課程，以「創意x美感、扎根x品格、探究x科技、多元x國際」為核心，結合學生圖像（GREAT）中的五大核心素養─全球力（Global）、閱讀力（Reading）、優雅力（Elegant）、主動力（Active）、科技力（Technological）。讓學生能夠跨越學科與領域的界限，探索未知並解決真實問題，點亮無限可能。

教育處表示，2位校長獲領導卓越獎、2校榮獲教學金質獎，要特別感謝校長及學校教師對教育的用心與付出，及團隊教學力的展現，從教師專業成長、團隊合作、創新教學、適性輔導，啟發孩子的學習興趣，在感動的教學中成就生命的美好。

更多新聞推薦

● 雲林大埤稻草酸菜季 12/6登場