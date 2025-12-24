社工工會籲政府為剴剴案道歉 推動系統性改革

男童「剴剴」遭虐致死案二審辯論日前終結，預計明年1月27日宣判。多個縣市社工工會代表今天(24日)齊聚衛生福利部前，強調剴剴之死不只是單一的悲劇，政府必須立即向社會公開道歉。他們也提出五大訴求，要求衛福部承擔「接不住孩子」的制度崩壞責任，並進行系統性改革。

剴剴於2023年12月24日因遭保母虐待身亡，事件震撼社會。事發屆滿兩年，社工工會今天代表身穿黑衣、手持白色百合與玫瑰，先為剴剴默哀，悼念這名在制度縫隙中失去生命的孩子，並高喊口號，強調只要有一個孩子沒有被接住，社會的憤怒與不安就不會停止。

工會代表提出五大訴求，包括政府公開道歉並說明改革方向、全面盤點制度斷裂並進行系統改革、將所有需替代性照顧與出養的兒童明確納入國家責任、重新檢視安置補助與人力結構，以及說明制度限制、避免咎責文化擴散，防止第一線社工成為社會情緒與政治操作的出口。

台北市社會工作人員職業工會理事長廖貽得表示，社會安全網不能只靠「政策亮點」補破網，而必須進行系統性改革。他指出，截至2024年底，全台仍有4,591名兒少處於安置狀態，另有384名兒童等待出養，多來自高風險家庭，顯示制度量能明顯不足。廖貽得也批評政府往往先究責第一線社工，讓社工成為社會情緒的出口，卻忽略國家在社會救助、居住、就業服務、公托與早期療育等面向長期缺乏系統性的盤整與改革，兒少權利相關的立法與資源配置也未能跟上實際需求。

花蓮縣社會工作人員職業工會理事長黃浚嘉指出，剴剴案凸顯安置與替代性照顧體系量能不足，孩子在出養前未被納入正式安置，等同暴露在高度風險中。他說：『(原音)孩子在安置的過程中因頻繁轉換環境而累積更多創傷風險，照顧單位也在資源不足下承擔高度工作風險，若國家在預算、人力與專業支持的系統配置上無法回應替代性照顧現場的實際需求，制度在實務運作上仍將面臨支持不連續與不足的風險，進而影響孩子獲得穩定且適切照顧的可能性。』

針對社工團體提出的質疑與訴求，衛福部社家署署長周道君表示，剴剴案發生後，衛福部已全面檢討收出養流程。未來所有出養案件在媒合機構完成專業評估後，一律由地方政府進行最終認定，以確保政府全程掌握。另外，在確定出養至完成出養期間，若兒少無法留在家庭，將一律由地方政府統一安置，不再由收出養媒合單位自行處理，以避免類似風險再度發生。

周道君強調，剴剴案發生後，衛福部除感到遺憾與傷痛，也已積極從制度面尋求改善，並進行相關處理與努力。(編輯：許嘉芫)

