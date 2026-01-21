社工師懲戒查詢專區上線 高雄心衛中心前執秘撤照

（中央社記者曾以寧台北21日電）高雄市衛生局心衛中心前執秘涉性侵事件，是否設「狼社工」查詢機制受關注。衛福部今天表示，已建立「社工師懲戒查詢專區」並公告此案，決議廢止其執業執照及社會工作師證書。

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書涉利用職務之便，違法搜尋通報個案16歲少女的手機號碼，並誘騙性侵，遭雄檢起訴求刑10年半；同樣任職市府的犯嫌妻子也因為洩密給犯嫌遭記2大過解聘。

衛生福利部社會救助及社工司副司長楊雅嵐今天接受媒體電訪表示，已於日前在社會救助及社工司官網，設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告懲戒決議公報，供外界查詢。高雄市政府也已完成此案相關懲戒決議，並刊登公報。

廣告 廣告

目前平台上所公告懲戒案件，僅高雄市涉性侵少女案社工，成上榜第1人。根據懲戒公報公開資訊，經高雄市政府衛生局依法移付懲戒，並經民國115年社會工作師懲戒委員會會議，認為此案社工行為嚴重違反社工師倫理守則，決議廢止其執業執照及社會工作師證書。

對於各地方懲戒委員會，楊雅嵐說明，「社會工作師法」於民國112年6月修正增訂第17條之1至第17條之3，建立社工師懲戒制度，衛福部並於當年12月發布「社工師懲戒辦法」，各地方政府已依法設置懲戒委員會。（編輯：管中維）1150121