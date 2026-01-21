「社工師懲戒查詢專區」上線 高雄心衛中心前執秘遭撤照

曾獲衛福部表揚為「績優督導」的高雄市衛生局心衛中心前執秘涉嫌濫用職權，查詢列管輔導少女個資並誘騙性侵，衛福部長石崇良1月初時在立法院承諾將在1個月內研議設立「狼社工」查詢機制。衛福部今天(21日)表示，已於今年1月中旬在社會救助及社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告的懲戒決議公報，供外界查詢。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐21日受訪表示，該部已於1月中旬在社會救助及社工司官網設置「社工師懲戒查詢專區」，連結各地方政府公告懲戒決議公報；高雄市政府也已完成此案相關懲戒決議，並刊登公報。

楊雅嵐指出，「社會工作師法」於2023年6月修正，增訂第17條之1至第17條之3，建立社工師懲戒制度，衛福部並於當年12月發布「社工師懲戒辦法」，各地方政府已依法設置懲戒委員會，目前查有高雄市政府已完成相關懲戒決議並刊登公報。

目前「社工師懲戒查詢專區」公告懲戒案件僅高雄社工涉性侵少女一案。根據懲戒公報公開資訊，經高雄市政府衛生局依法移付懲戒，並經2026年社會工作師懲戒委員會會議決議，認為該案社工行為嚴重違反社工師倫理守則，決議廢止其執業執照及社會工作師證書。(編輯：沈鎮江)