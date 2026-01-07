社工竟成性侵加害人？衛福部承諾1個月內研議「狼社工查詢平台」

衛福部長石崇良承諾，1個月內將完成研議「狼社工查詢平台」。資料照。廖瑞祥攝



高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌利用職務查詢弱勢少女個資並性侵，引發社會高度關注。衛福部長石崇良今（1/7）日承諾，1個月內將完成研議「狼社工查詢平台」。

何建忠曾獲衛福部表揚為「績優督導」，卻涉嫌違法利用職權性侵列管輔導少女，連其擔任社工的妻子也被指涉洩密，事件震驚各界。高雄市社會局日前於「刊登高雄市政府公報」、「高雄市政府社會局公布欄」、「高雄市仁武區公所公布欄」等公布何男姓名。

衛福部次長呂建德表示，衛福部正積極研議公開「狼社工」資訊的機制。依現行《性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法》第16條，各級目的事業主管機關就下列機關（構）、團體因僱用專職、兼職人員或召募志願服務人員申請查閱應徵者或應從事服務者有無加害人登記資料時，得核轉所在地直轄市、縣（市）政府警察局辦理。

呂建德指出，除現行消極資格查核方式外，衛福部社工司將參考醫事司「醫事人員查詢系統」作法，在官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結各地方政府懲戒決議公報，供外界查詢，以提升社工聘僱與服務透明度，他也強調，社工司已就必要性、可行性及執行方式，盡快研議狼社工查詢平台。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

