社工詐社工2／汽車買賣淪權利車非首例！ 刑事局破三環幫誘買車害揹債

刑事局偵二大隊今年查緝新竹三環幫槍擊案，從而發現該集團利用權利車行詐，查扣史上最大，高達232輛權利車。（圖／翻攝畫面）

曾任職於家扶基金會、宜蘭縣社會處的李姓資深社工，遭控以高額投資價差為餌，向周遭同事要求信貸投資房屋買賣與汽車租賃，保證一切衍生費用無論是信貸本金、利息、稅率甚至是罰單，全數由他負責，不料李男僅付三分之一的貸款就避不見面，而同事貸款買下的中古車更是幾乎淪為另類「權利車」，找不到實際租賃人員，被害人卻狂收罰單與催繳通知，讓被害人氣得路上找車，直接將車輛開走報廢，刑事局也曾偵辦過類似詐騙案例。

警方掌握相關權利車全來自「承益融資公司」，由40歲的吳姓三環幫幹部統一調度指揮。（圖／翻攝畫面）

刑事警察局今年初偵辦新竹縣竹東鎮三環幫槍擊案時，發現作案與接應車輛均來自新竹縣芎林鄉「承益資融公司」，循線追查後鎖定該間融資公司與4間貸款代辦公司、1間車行密切合作，進而發現承益資融等假借代辦貸款與虛構債務整合取得民眾土地與車輛，若被害人無不動產可抵押，便以被害人信用不佳需貸款購買車輛「累積信用」，再以權利讓渡方式取得車輛，並將被害人車輛抵押放款，導致被害人僅能獲得少量資金，更因此背上巨額貸款，總計財損粗估8千萬元。

據了解，警方鎖定竹東三環幫槍擊案中的涉案車輛均為權利車外，也掌握該權利車均來自「承益資融公司」，鎖定承益與其他5間公司合作甚密，由40歲三環幫幹部吳姓男子統一調度指揮，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行與融資公司等，從招攬、過戶、放貸等全數包辦，主打「快速放款」、「債務整合」吸引需要資金民眾上門。

據悉，被害人上門後，若可提供不動產作為擔保，吳姓犯嫌等即將被害人介紹至旗下的融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差，或以可向金融機構借款名義，誘騙被害人抵押借款，要被害人簽下極易違約之合約，導致被害人因違約背負鉅額違約金與債務。

若被害人無法提供擔保品，便以信用不佳為由，要被害人貸款購車以此「增加信用」，介紹「假購車貸款方案」，讓被害人申請買車貸款，雙方所談之金額往往高於車輛價值，待貸款成功後融資公司順利取得貸款後，隨即要求被害人將車輛「權利讓渡」給融資公司擔保借款，過程中更收取高額代辦費、手續費、開辦費與保管費等，導致民眾僅可獲得少量資金，還因此背上巨額債務，每位被害人因此均背上20萬元至200萬元不等之貸款。

而吳男所指揮的旗下公司，為避免權利車被當事人發現直接開走，也為讓三環幫內可以自由使用權利車，或是作為出租與調度使用，將大批權利車藏在新竹山區內，百輛權利車甚至在短短一天內就可完全調度遷移。

警方見時機成熟後，一舉前往代辦公司進行攻堅。（圖／翻攝畫面）

警方日前見時機成熟後，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳男等18人到案，查扣汽車234輛（其中232輛為權利車、市值1億元）、新臺幣180萬9,427元、手機47支、存摺23本、自然人憑證31張、K盤4組、球棒4支、帳冊7本、隨身碟16個、汽車鑰匙66支、鑽戒1個、勞力士手錶1支及相關貸款文件數批等證物。

全案詢畢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等將吳男等人解送新竹地檢署偵辦。檢察官訊後聲押吳男在內等10主要公司幹部、店長與資深業務。

