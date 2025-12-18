社工誆「投資房子、汽車租賃」騙自己人 害欠百萬

宜蘭一名社工以信貸投資房產、租賃車為由，保證穩賺不賠。（圖／東森新聞）





警方才破獲新竹全台最大的權利車詐騙案，如今有周刊再爆料，宜蘭一名社工以信貸投資房產、租賃車為由，保證穩賺不賠，騙了至少8人，將近1千多萬元，對此宜蘭社會處證實2名社工受害，目前已經提告背信、詐欺，至於是否和三環幫詐騙有關，檢警持續追查。

整座山頭被權利車占據，放眼望去上千坪，將近4個奧運標準泳池的大小，停滿232部車價值上億元，這裡就位在新竹芎林鄉山區，而這些車就是日前警方破獲全台最大的權利車詐騙案，以借貸騙取土地車輛，如今類似一條龍詐騙手法宜蘭也有，還是社會局社工騙前同事。

廣告 廣告

周刊爆料，一名李姓社工竟然從周遭同事下手，話術信貸投資房屋買賣和汽車租賃，賺取中間價差，保證穩賺不賠，而且還不用擔心信貸本金利息稅率，甚至是罰單都由他來扛，對方以為是好康逗相報，卻沒料到李姓社工只付了三分之一的貸款後就再也沒有繳過任何款項，結果被害人不斷收到各種催繳通知單，瞬間負債百萬。

宜蘭縣府社會處林蒼蔡：「社工他是一個助人的工作，結果沒有幫助別人，而在詐欺背信，同樣是社工的同事，現職員工總共有2個人受害，受害以後我們在第一時間了解後，有陪同他們去做報案。」

這名李姓社工110年9月入職社會處，短短1年10個月兩人受害，也曾在家扶基金會，世界展望會任職，根據週刊報導，至少有8人受害，但總財損高達1000多萬元，等於被騙的每人背負150萬元的債務，這回案件是否跟過去三環幫分子詐騙有相關，檢方將持續追查，別讓更多人白白受害。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

新／太子集團「四大神獸」等34輛豪車 預計最快1/6拍賣

恐怖瞬間！26歲不孝孫狂毆嬤 疑討錢不成出手

毒駕兄弟紅燈右轉遭攔！ 偽造車牌還隨身攜帶武士刀

