社工騙社工！ 誆「投資房車穩賺不賠」控詐千萬

宜蘭一名社工出面控訴，他的前同事以信貸投資房產、租賃車為由，保證穩賺不賠，還說貸款、罰單都由他來扛，卻反而讓他負債近200萬。（示意圖／東森新聞）





就連社工也淪為詐騙犯嗎？宜蘭一名社工出面控訴，他的前同事以信貸投資房產、租賃車為由，保證穩賺不賠，還說貸款、罰單都由他來扛，卻反而讓他負債近200萬，而且騙了至少8人，將近1千多萬元，由於手法與警方日前破獲的三環幫詐騙手法類似，全面追查。

新竹芎林鄉山區整座山頭被價值上億元權利車占據，這是日前警方破獲全台最大的權利車詐騙案，如今類似，一條龍詐騙手法也發生在宜蘭，騙他的不只是同事還是社工。

遭騙社工：「他說不會讓我們，出到任何一毛錢，不用我們拿錢，可是你現在說，自己也被詐騙，那當初就不應該這樣保證。」

回想起還是很氣，畢竟同樣是社工，才會信任對方，但對方卻話術他，信貸投資買房每年獲利24000元，買車獲利12000元，保證穩賺不賠，而且還不用擔心，貸款罰單都由他來扛，被害人看到不少人加入投資，以為是好康豆相報，卻沒料到不但一場空還讓他欠一屁股債。

遭騙社工：「可能都會遲繳快一個月以上，這期間就會一直不斷收到，融資公司說趕快繳錢。」

事發後李姓社工避而不見經常搞消失，被害人找上他討錢並錄音，他卻辯稱自己也是受害者。

遭指控李姓社工：「我本來以為我身上這些錢，三百萬五百萬，我可能夠墊你們的錢，誰知道這個洞被挖下去，房子這麼多間被人家騙。」

這名李姓社工曾在社會處、家扶基金會、世界展望會任職，根據周刊指出，至少有8人受害，但總財損高達1000多萬元，等於被騙的每人背負150萬元的債務。

遭騙社工：「150萬本金如果要整個墊完，可能要到200萬以上，付貸款已經很吃力，所以我就是，日以繼夜的工作。」

這回案件，是否跟過去三環幫分子詐騙有相關，檢方將持續追查，別讓更多人白白受害。

