社工、企業攜手協力支持 低收女孩翻轉人生考取台大

板信銀行副總經理黃家泰（左）捐贈助學金，李美珍局長代表微星科技捐贈筆電給小亭。(新北市社會局提供)

記者黃秋儒／新北報導

來自低收入戶家庭的小亭，童年歷經家庭劇變，社工安置時年僅3歲，在板橋第二社福中心與機構的照顧和陪伴下逐步成長；今年，她憑藉多年來的努力，成功錄取臺灣大學工學院，用行動寫下屬於自己的逆轉篇章，也為安置兒少的自立向學，點亮一盞勵志的明燈。

小亭今年18歲，幼年時母親因病離世，父親受限於經濟條件與照顧能力，經社工評估後與弟弟一同接受安置；在成長過程中，機構提供穩定的生活照顧與多元學習資源，板橋第二社福中心主責社工陳玟伶則持續追蹤，並連結機構、學校及民間資源挹注；甚至利用節日或寒暑假，安排小亭與父親團聚，維繫家庭支持系統和情感連結。

廣告 廣告

陳玟伶表示，由於姊弟兩人功課都很好，尤其小亭很嚮往台大，於是她專程帶小亭到台大校園逛並拍照，強化她對台大的夢想和信心，同時幫忙蒐集相關科系的資訊，最終讓小亭如願以償，錄取臺大工學院。

小亭自彈自唱五月天的「知足」和「突然好想你」，希望藉由歌聲表達對所有幫助過的人的感謝。左2為安置機構院長蘇鈺惠。(新北市社會局提供)

協助寫下逆轉篇章的安置機構院長蘇鈺惠表示，小亭剛到機構時，可能因家庭變故的關係，很愛哭，而且和弟弟都被初步鑑定有發展遲緩現象，她認為可能是學習的刺激不夠，因此社工和老師想盡辦法輔導，甚至協助補習，姊弟功課日益好轉，也鼓勵她參加周末音樂課程和周日合唱團，小亭學會彈吉他。

新北社會局媒合板信銀行和微星科技資助，板信銀行副總經理黃家泰表示，初期每月會支援助學金5千元，至少為期1年，希望她運用助學金好好求學，對音樂的喜愛也可以持續保有。微星科技則先致贈一台筆電，並鼓勵她專研成為一位出色的資訊人才。

新北社會局長李美珍表示，小亭能在逆境中堅定向學，難能可貴，也有賴社工長期的陪伴關懷，安置機構的用心培育，更感謝板信和微星的企業協力。小亭也非常懂事，目前就在機構裡當小老師，甚至到花蓮少年之家服務，有這麼多人的愛心支持，相信有朝一日，小亭會成為一個手心向下給予的人，成為善的循環。