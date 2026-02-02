社工「新女力」參政！潘筱潔登記屏東縣議員第三選區 管碧玲力挺、跨世代展現團結

【記者 王雯玲／屏東 報導】屏東縣民進黨縣黨部今（2）日受理縣議員參選登記，第三選區擬參選人潘筱潔在資深黨員與多位青年的簇擁下，完成登記手續，並於黨部前高喊：「潔出新女力、屏東更有力」、「對的事、繼續拼」，足以可見潘筱潔對於首次參選的決心與奮力。

潘筱潔擁有十多年豐富的政治幕僚經驗，曾任現任海委會主委管碧玲的立委助理，返鄉後投入屏東縣議員洪明江團隊擔任特助。社工背景出身的她，長期深耕基層與偏鄉服務，具備中央視野與地方實務的雙重歷練。

談及參選初衷，潘筱潔表示，當年深入莫拉克風災重建區，在推動社區培力的過程中深刻體會公共事務的重要性。她更透露，這股投身政治的韌性，源自2011年她隻身徒步完成800公里「西班牙朝聖之路」的挑戰，這段經歷讓她練就一身「堅持到底、永不放棄」的鋼鐵意志，未來也將這份毅力帶進議會。

今日陪同登記的資深黨員黃明國指出，潘筱潔經歷完整、表現可圈可點，看見年輕人願意挺身而出挑戰公共事務，實屬難能可貴，期待她能為屏東政壇注入新血。海委會主委管碧玲也親筆推薦，盛讚潘筱潔做事細心、有紀律，是「踏實、溫柔而堅定」的新世代優秀人才。

針對第三選區發展，潘筱潔首波政見聚焦「青銀共居」與「社福升級」。她主張爭取興建社會住宅供青銀共居，並推動屏東中區設立國民運動中心、兒童樂園及寵物友善空間；在社福方面，則優先提出擴充公托與準公托資源，務實解決家長「找不到托育」的焦慮，打造老幼共融的幸福屏東。（圖／記者王雯玲翻攝）