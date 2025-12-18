社恐兔現身！hololive佩克拉線下初見薇薇緊張到胃痛，花7分鐘才敢轉頭面對！

hololive JP 組三期生 VTuber 兔田佩克拉，終於在昨日（17）晚間和今年關係突飛猛進的後輩「ViVi」綺綺羅羅薇薇（綺々羅々ヴィヴィ）正式展開線下 3D 直播連動！這是兩人在過去 1 年各種線上合作後，首度線下實體碰頭，原本在網路上氣勢十足的佩克拉，到了現場卻出現「線上 PekoPeko，線下唯唯諾諾」的強烈反差感，各種有趣的互動讓人感覺到非常的甜。

超甜互動讓粉絲看得十分滿足。（圖源：X@kikiraravivi／hololive官方）

廣告 廣告

直播開頭，兩人和先前說好的一樣，先不互相見面的開場，背對背在最後一瞬間才轉頭「初次見面」。結果期間佩克拉一直表示自己因為要見面，胃部很不舒服、很想吐，表示等等可能會緊張到說不出話來。兩人花了近 7 分鐘左右互相做好心理準備才轉生，結果倒數完後卻只有薇薇轉身，佩克拉還是背對的狀態。意識到自己被耍的微微直接衝上去推倒了佩克拉，讓佩克拉尖叫：「這人一直想摸我」。

兩人的互動節奏充滿混亂與笑料。熱情過頭的薇薇不斷嘗試縮短物理距離，甚至頻頻對佩克拉「動手動腳」進行肢體接觸。面對後輩步步進逼的攻勢，佩克拉表現出極度不適應的狀態，數次擺出驅趕手勢試圖防禦，但不忘表示薇薇的身上很香。

最精彩的莫過於「電擊測謊機」的真心話環節！兩人互相問答，當佩克拉被問到：「妳很喜歡薇薇吧？」時雖秒速否認，卻立刻慘遭測謊機無情電擊。看到這一幕，薇薇興奮的邊跳邊喊：「前輩妳果然喜歡我！」讓佩克拉尷尬得只想光速推進到下一個節目。

除了當下的互動外，佩克拉也聊到前一天（16 日）發生的插曲。薇薇在當天的《Minecraft》直播中，認為和前輩互動時搞砸了現場氣氛，在一人整理裝備的途中開始啜泣，這事直接成佩克拉調侃的話題。因為當時佩克拉跑去找薇薇，聽出來對方在哭，卻沒想到是這樣的原因，毫不留情的對著薇薇開玩笑，讓薇薇在害羞之餘也努力反擊，最終從哭轉為笑臉。薇薇也表示這讓她對佩克拉的好感度直線上升，此時直播也進入尾聲，氣氛達到最高潮，薇薇在最後一刻仍不放棄觸摸佩克拉的機會，最終在佩克拉崩潰尖叫的混亂聲中結束了這場線下 3D 聯動。

薇薇也在 X 上曬出佩克拉送給她的禮物，居然有佩克拉親手繪製的插圖，讓許多粉絲都相當羨慕。