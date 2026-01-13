社恐友善！「嵩 SUNG」姊妹店「所 SUO」進駐台中草悟道，6大亮點一次看

當你的生活節奏被工作、訊息與行程切割得越來越細碎時，能夠安心坐下來吃一頓飯，有時候反而成了一種奢求。小編私心喜歡當餐廳不再只是填飽肚子的地方，而是變成一段讓情緒安放、節奏回穩的生活片段。旗下有著「嵩 SUNG」、「HUN混」、「 JAI宅」的尊鴻餐飲集團推出全新品牌「所 SUO」選擇從這個問題出發，品牌以現代義大利麵為料理核心，結合低社交壓力的空間設計與 All Day Dining 的用餐型態，試圖在快節奏的城市裡留下一處可以隨時走進、自在停留的所在。

亮點1｜在城市留一處可以慢下來的所在

「所 SUO」選址台中西區勤美誠品、草悟道與美術館商圈交會地帶，刻意遠離高密度社交場域，融入街區原有的文化與生活節奏，並且透過主題餐食與跨界合作讓空間成為生活美感的延伸。在草悟道周邊這片節奏自成一格的街區裡，這裡選擇安靜存在，讓每一次用餐都成為被妥善安放的日常片刻。

亮點2｜All Day Dining讓餐桌回到生活本身

品牌以All Day Dining形式運作，模糊正餐與非正餐的界線。無論是一個人的午餐、午後短暫歇息，或是晚間低調相聚都能在這裡找到合適的位置。價位設定於 NT$300到800，讓好好吃飯成為日常生活，而不是特意安排的行程。小編最喜歡在這裡和朋友一起悠哉的品嚐美食、喝喝飲料，桌上還有代表心情的小方塊，如果不想跟別人交流可以把紅色朝上，想要跟店員熱情交流則是綠色，是不是有趣又人性化的貼心設計呢？

亮點3｜低社交壓力的空間讓人願意久坐

空間設計以安全感與舒適度為優先，大地色系鋪陳整體氛圍，木質肌理與水泥牆面形成溫潤與克制的平衡。勃艮第紅卡座為空間注入視覺層次，整體沒有過度裝飾，卻讓人願意坐久一點，把時間留給自己。

亮點4｜現代義大利麵轉譯台式記憶

料理以現代義大利麵為主軸，從台灣熟悉的味道中拆解香氣與結構，再以義式料理的技法重新詮釋。花雕酒、烏魚子、五花豬、牛三寶等元素，被轉化為風味乾淨、層次清楚的呈現方式，入口熟悉收尾俐落。

亮點5｜代表菜色溫柔有記憶點

法式焦糖洋蔥．蛤蜊雞湯燉飯以慢炒洋蔥堆疊甜度，雞湯與蛤蜊鮮味清澈而綿長，九層塔油在尾韻提亮香氣，整體風味安定。蒜油細煨青龍椒牛三寶圓麵將牛肋、牛肚與牛筋的濃郁收束得乾淨，糯米椒與乾辣椒帶出節奏，酸奶醬平衡油脂，熟悉卻不厚重。現刨烏魚子．海味炸吻仔魚燉飯以干貝魚湯為底，海味層次分明，口感清爽俐落。

亮點6｜甜點與飲品延續台味的當代轉化

甜點與飲品同樣延續台味轉化的概念，梨山青心烏龍、桂花與烏梅成為 Gelato 主角，風味清楚、不過甜。飲品則以東方美人、紅烏龍、仙楂與蜜餞為靈感，透過冷萃與浸漬技法，呈現更輕盈的節奏感。

