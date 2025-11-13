社恐港姐沒朋友 陳曉華劇組找到人情連結

來自香港的陳曉華個性活潑直率。

2018年港姐冠軍陳曉華以甜美笑容與穩健台風出道，一奪冠便獲無線電視簽約，主演《新聞女王》等多部戲劇。近期她悄悄來台探路，希望在戲劇領域開拓更多可能。

主配角都隨緣 陳曉華

年齡： 30歲

身高： 173公分

學歷：香港中文大學護理系

作品：《新聞女王》《異空感應》等

陳曉華是港姐冠軍出身。 （翻攝自TVB臉書）

現年30歲的陳曉華，10年前因學校畢業旅行首次來台，對台灣留下深刻印象。她畢業於香港中文大學護理系，對生物特別有興趣，畢業後投入護理工作，卻在精神病院實習時受到強烈震撼。

病人報喜 改變人生觀

「那時有個10多歲的小妹妹出院後又因自殘被送回來，我花了很多時間開導她。」陳曉華回憶，後來奪下港姐冠軍、開設粉絲社團時，這位小妹妹竟留言報喜「我出院了！」讓她感動不已。她說，這段實習經驗讓自己的人生觀變得開闊許多：「有人對我不好，以前會難過，現在能理解，會想他們可能只是生病了，就比較容易釋懷。」

陳曉華（左）出道前曾是護理師，與現在光鮮亮麗的模樣差很大。（翻攝自陳曉華IG）

獲得港姐冠軍後，陳曉華知名度大開，但天生帶點社交恐懼的她，一度幾乎不出門、沒朋友。直到進入無線拍戲，才重新感受到人與人之間的連結，「拍戲一進劇組就是3個月，大家朝夕相處，演姐妹真的變姐妹。」

陳曉華身材窈窕，十分有自信。 （翻攝自陳曉華IG）

陷入低潮 喊話放輕鬆

陳曉華曾拍攝科幻懸疑劇《異空感應》，飾演因愛人離奇失蹤而陷入悲痛的角色。為了入戲，她讓自己「把世界變成黑白」，沒想到戲拍完兩、三個月後仍覺得眼前一片灰白。「那段時間我不敢說出口，怕被覺得做作，後來不斷對自己喊話『我要回到生活裡』，才慢慢走出來。」

出道第一部戲就當女主角，卻在一年後陷入無戲可拍的低潮，陳曉華一度懷疑自己不夠努力，正打算存錢進修時，又接到一個配角邀約。她選擇放鬆演出，結果戲約開始陸續上門，終於再次登上女主角位置。

陳曉華短短幾年已經在香港累積不少拍戲經驗。

陳曉華坦言，選美港姐出身確實帶來關注度，但也伴隨「花瓶」標籤。魔羯座的她笑說：「漂亮的人那麼多，我本來就不是大美女，一定要更努力，變得更強！」

