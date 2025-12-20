社恐發作！ 貓咪一聽陌生人腳步「秒鑽抽屜躲好」 超熟練關門網笑翻：躲藏技能點滿

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

毛小孩的反應常常讓人哭笑不得，尤其是家裡有「社恐貓咪」的飼主，更是天天都在上演躲貓貓戲碼。近日，有網友分享了一則影片，只見家中貓咪一聽到陌生人來訪，竟立刻啟動「隱身模式」，自行鑽進抽屜避難，最後還不忘把門關好，行雲流水的操作讓網友全看傻。

一名網友日前在YouTube上分享了一則影片，從影片中可以看到，飼主表示隔壁來了兩個裝潢工作人員，而家裡的大門又剛好是打開的，讓自家警覺的貓咪聽到有陌生人的腳步聲，下秒立刻如臨大敵，直接起身迅速衝向床下的抽屜，用前腳熟練地把抽屜拉開後鑽了進去。

廣告 廣告

更厲害的是，貓咪進到抽屜後並沒有停下動作，而是靠著身體與後腳的力量，硬是把抽屜慢慢推回原位，成功把自己完全封印在裡面，彷彿在對外界宣告「別來煩我」，整個過程一氣呵成，完全不像第一次做這件事，讓飼主看了也笑說「真的是膽小鬼」。

影片曝光後立刻引起熱烈討論，上傳至今已累積37萬次觀看，網友們看完也紛紛在底下留言回應，「熟練到不用人幫忙關」、「生存躲藏技能點到滿級」、「會開抽屜算基本技能，進了抽屜還能自己合上的才是真功夫，這喵喵也太厲害了」、「太i了吧，跟我一樣，一有外人就怕」、「像極了小時候聽到外人/親戚來家裡躲到房間的我」。

更多FTNN新聞網報導

接貓回家先打掃兩主子被晾包內！ 鏟屎官忙完轉頭見「死亡凝視」：你很愛打掃是嗎

加班到深夜！ 她一進門見貓咪「衝上前撒嬌求抱抱」 網羨慕：立刻不累了

到嘴邊肉條被搶走！ 布偶貓優雅形象崩壞「伸手狂巴狗頭」 網笑翻：氣到臉都變形

