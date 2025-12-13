社救法修法草案維持虛擬所得 民團籲廢除以自述收入取代

《社會救助法》攸關低收、中低收入戶的補助權益，已經15年沒有大幅修正，修法進度卡關，關鍵在於衛福部提出的修法版本，仍維持虛擬所得、家戶合計等爭議規定。

由於虛擬所得是指貧窮家戶子女畢業，就被視為有基本工資收入，卻忽略就業難度，加上低收及中低收入戶，一旦收入超過最低生活費，包含福利津貼及醫療、住宅補助全失，形同「斷崖式福利」，挨轟是懲罰窮人，衛福部長石崇良13日做出回應。

衛福部長石崇良表示，「不會說一下子，你就剛剛有收入之後，就立刻斷了所有的補助條件，這個我們有做一些調整，計算這個虛擬所得的時候，可不可以去從寬一點，讓可以取得福利的這個資格，也不要太嚴格。」

石崇良強調，修法精神是扶貧自立；至於民團組成「社會救助法修法聯盟」，提出由民眾「自述收入」取代「虛擬所得」，石崇良表示，地方政府查證不易，稽查有難度，仍須審慎評估，也討論虛擬所得從寬認定。

不過，民團不買單，批評虛擬所得，讓貧窮家庭不敢就業，無法脫貧，一定要廢除。

社救盟共同發起人王今暐表示，「他跟家人的收入是綁在一起計算，他的虛擬所得會影響到他的家人，他的家人其實是有比較重大的醫療需求，是會需要低收入戶的補助或減免，他就會被迫考量說工作，還是說他持續升學，來維持這個低收的資格。」

民團喊話，可透過多元管道，像是社工訪查，完善「自述收入」，而相關福利補助應採漸進式遞減。石崇良表示，修法必須考量《財劃法》影響，需要中央、地方合作才能定案，期盼下個會期送交立法院審議。