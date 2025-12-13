社救法虛擬收入廢除卡關 衛福部研擬「自報所得」尋求平衡

衛福部長石崇良（右）出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」。左為衛福部次長莊人祥。（林周義攝）

《社會救助法》多年未修，至今仍卡關，民間團體與衛福部協商後，「虛擬收入」依然未被廢除。衛福部長石崇良今（13日）表示，民團希望自報所得，但地方政府反映有難度，因此正在討論要在「自報所得」、「虛擬所得」之間取得平衡，另因《財劃法》衝擊，中央可支配的預算變少，必須中央、地方合作，才能為修法做定案。

起源於1963年的「虛擬收入」，預設無收入者「應該要有基本工資或行業平均經常性薪資」。多年來，使無數窮人無法獲得補助。社救盟提出修正案，將虛擬收入改為「自述收入」，按照實際就業情況計算，並由社工實地訪查確認。然而，經與衛福部協商，未被納入。

廣告 廣告

另外，低收、中低收雖有就業初期最長4年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福利津貼及醫療、住宅等補助全失，近期也被民團直言這是「斷崖式福利」。

石崇良今（13日）出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」時指出，《社會救助法》還在最後修訂，大家關心的斷崖式補助，在新版本有去調整，有給予一定的時間，希望扶貧自立，不會剛有收入就斷了所有的補助條件，這個我們有做一些調整。

另外，計算門檻的時候，一些民團希望自報所得，也就是自己報收入。石崇良指出，如果有稅單那就很清楚，但沒有稅單的，目前則以虛擬收入計算，正在討論要在兩者之間取得平衡。

石崇良說明，自報所得的部分，地方政府反映不容易查證，在稽核有難度，但是計算虛擬收入時是否可以從寬？讓取得福利的資格不要太嚴格，能幫助更多人。最後的決定也要考慮到《財劃法》的衝擊，中央可支配的預算變少了，必須中央地方一起合作，才能把社會救助法做定案，希望下個會期能立法院。

更多中時新聞網報導

金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

國光獎》橫掃12獎牌 陳冠伶拚登奧運殿堂

銀幕情侶難成 宋柏緯嘆李沐難追