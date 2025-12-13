社救法補助「斷崖式中斷」有解？石崇良：仍在自述收入與虛擬所得間求平衡

衛福部長石崇良表示《社會救助法》修法需考量財政，目前仍在虛擬收入與補助對象自述收入間求取平衡。資料照，李政龍攝



攸關弱勢族群的《社會救助法》已15年未大幅修正，其中外界最關注的是「虛擬所得」以及補助資格出現「斷崖式中斷」現象。衛福部長石崇良今（12/13）表示，民間團體主張以「自述收入」取代虛擬所得，政府仍在取得平衡，因自述收入在實務上查證困難，且還要考量《財政收支劃分法》修法後，中央可支配預算減少，也會影響《社救法》修法進度，年底前未必能送進立法院。

民團質疑，衛福部《社救法》修法版本仍維持「虛擬所得」，亦即貧窮家戶子女一畢業後就一律視為有基本工資收入，僅調整高齡、家暴婦女福利門檻，未回應制度性問題，在目前制度下，低收與中低收入戶收入若超過最低生活費，補助將出現「斷崖式中斷」，導致接受補助者不敢就業。

石崇良今天出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，會前受訪時回應，目前《社救法》仍在最後修訂階段，民團主張「自述所得」取代「虛擬所得」，須在兩者間取得平衡，在新版草案中，會給予「斷崖式中斷」緩衝時間，不會因為一有收入就取消所有救助資源，政策目標是要「扶貧自立」。

石崇良也提到，之所以採虛擬所得，是因為民眾無法提出稅單或確切收入證明，實務上以此方式推估計算，至於若採自述收入，地方主管機關反映，要查證與稽核有困難，執行不易。衛福部正在尋求折衷方案，包括檢討從寬認定虛擬收入，讓更多有需要的民眾獲得社會救助資源。

然而，石崇良也指出，《社救法》調整需要考量整體財政承擔能力，《財劃法》修法後中央可支配預算減少，《社救法》修法需中央與地方共同分工合作才能定案，加上年底前衛福部還有《人工生殖法》、《身心障礙權利保障法》等待審查，《社救法》只能盡量努力在下個會期送交立法院審議。

