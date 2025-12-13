社救法「虛擬所得」廢除卡關 衛福部：需考量財劃法衝擊得再議

記者簡浩正／綜合報導

石崇良說明社救法修法最新進度。（圖／記者簡浩正攝影）

《社會救助法》將大修，衛福部長石崇良今（13）日強調，各界關心的「斷崖式」停掉補助部分已調整，另外有關自述收入，完全採用自述會有行政執行面困難等仍待討論，也應考慮財劃法衝擊。草案盼下個會期送出。

據悉，「虛擬所得」是指現行法規中，貧窮家戶子女只要從學校畢業，一律視為有基本工資收入，忽略其在就業上恐有難度，而在衛福部提出修正草案版本中，此概念仍未取消，僅調整高齡、受暴婦等對象可放寬計算等。另外，低收、中低收雖有就業初期最長4年薪資免計收入規定，但一旦收入超過各縣市最低生活費，福利津貼及醫療、住宅等補助全失，被民團直言這是「斷崖式」福利。



衛福部社工司提出社救法最新修正版本，針對脫貧條件，除政府就業扶助外，納入民團選項，民眾擇一管道接受協助脫貧，3年內薪資不計收入，持續享各項福利。

民團組成「社會救助法修法聯盟」，則提草案期待不要立即斷掉所有補助，要給予緩衝時間；將虛擬所得改為「自述收入」，不再預設貧窮者收入能力，而是按照實際就業情況計算，並由社工實地訪查確認。

石崇良下午出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，會前接受媒體聯訪指出，社會救助法的精神是希望扶貧自立，還持續修訂中，大家關心的斷崖式補助部分，在新的版本中已有調整，不會立即有收入後就斷了所有的補助條件，希望扶貧自立。

至於福利的計算門檻，他說過去採取虛擬所得計算方式，但就無法舉證，有民團倡議可以採自述收入，自己報有多少收入，因地方政府及主管機關有反映不容易查證，高報在稽查會有難度，這部分有在做討論，如何在二者之間取得平衡。但最後的決定還得考慮到整個財畫法的衝擊，因為中央能夠支配的預算也變少，所以要跟地方一起合作，才能夠把未來的社救法做定案。

媒體詢問，草案何時會送到行政院？石崇良說，年底前要提送7、8部法案，包括組織法、人工生殖法、身心障礙者權益保障法等；社會救助法因有執行問題要跟地方討論，還有對財務影響能否支撐都要一併考慮，儘量在下個會期送出。

