社教園區成文化平台 麥寮工藝聯展深化藝術與地方連結

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣麥寮鄉公所持續推動地方文化藝術發展，2月8日起於麥寮社教園區舉辦《藝麥相傳－工藝名家聯展》，集結多位長年深耕工藝與雕塑創作的藝術家，展現麥寮豐富的工藝底蘊與文化能量。

展覽地點設於社教園區生活美學館一樓藝享空間，以「藝麥相傳」為主題，透過木雕、石雕、銅雕等多元作品，呈現工藝藝術與土地情感的深刻連結。策展概念強調文化如麥穗般世代傳承，呼應麥寮長期以來與土地、產業與技藝共生的歷史背景。

麥寮鄉長許忠富表示，社教園區不僅是藝文展演空間，更是地方文化交流的重要平台，期望透過本次聯展，讓民眾走進展場、親近藝術，感受工藝作品所蘊含的溫度與精神，進一步形塑麥寮具文化深度的藝術形象。

主辦單位指出，本次展覽不僅展現藝術家的專業高度，也讓工藝成為連結生活與文化的重要橋梁，提升地方整體藝文能見度。（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）