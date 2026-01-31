社教園區週年慶 麥寮感恩先人拚地方創生

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為紀念麥寮社教園區啟用滿週年，並追思園區興建過程中遷移的1,341位先人，麥寮鄉公所將於1月31日、2月1日舉辦「感恩萬善福聚園區迎新春暨年貨大街」活動，結合感恩祭儀、民俗表演與年節市集，展現地方飲水思源精神。

麥寮鄉長許忠富指出，社教園區的誕生得來不易，背後承載著先人禮讓土地的無私精神，透過周年感恩活動，不僅向先人致敬，也讓鄉親了解地方發展的歷史根源，進而珍惜現有的公共建設成果。

活動最大亮點之一，為邀請享譽國際的九天民俗技藝團演出戰鼓，震撼鼓聲象徵對先人的感念與祝福，也為新春活動揭開熱鬧序幕。現場並安排麥寮在地表演團體輪番登場，展現地方藝文能量與社區活力。

鄉長許忠富指出，社教園區已逐步成為麥寮文化生活的核心，藉由周年慶活動同步推出首屆年貨大街，串聯在地產業與攤商，不僅便利鄉民採買，也有助吸引外地遊客，促進觀光發展，強化地方創生與城市行銷。

麥寮鄉公所表示，活動期間，民眾參與感恩儀式或完成指定互動，即可獲得平安小禮及摸彩券，兩日活動自中午起每整點辦理摸彩，增添過年喜氣。麥寮鄉公所表示，未來將持續以社教園區為平台，結合文化、教育與創意經濟，提升地方生活美學，打造更具凝聚力與競爭力的宜居城鎮。

（照片／記者 蘇峯毅 翻攝）