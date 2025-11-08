社教館慶30週年 逾兩千親子齊聚嘉年華

高雄市立社會教育館遷址小港滿三十週年，昨（八）日盛大舉辦「社教有愛‧璀璨30～繪動童心‧親子創遊嘉年華」館慶活動；開幕儀式由小港區青山國小帶來精彩熱鬧的非洲鼓表演揭開序幕，並邀請高雄市吉祥物「高雄熊」與民眾熱情同歡。當日活動多元豐富，包含超人氣親子闖關、畫遊社教館寫生比賽、異國文化體驗、拍照打卡送好禮、時光走廊影片回顧、愛心市集印花提袋手作、美食義賣及觀光騎警駐點合影等主題，吸引逾兩千位親子們攜手闖關、共學共樂，共同見證社教館三十週年溫馨歡樂時刻！

廣告 廣告

當天首先播放歷任館長及與社教館合作的名人祝福影片，來自各界的賀語讓現場洋溢著濃厚的歡慶氛圍，隨後由青山國小學童帶來震撼激昂的非洲鼓表演，為嘉年華熱力揭幕；典禮中並邀請「那些年，在社教館的日子……」短文徵選活動得獎者上台受獎，二十七位得獎者以真摯筆觸分享與社教館之間的珍貴回憶，場面溫馨感人。

教育局張紋誠專門委員表示，社教館三十年來在環境改造、藝文推廣、社會教育及親子與青少年教育等領域成果豐碩，每年辦理超過四百五十場藝文展演與親子活動，年服務人次突破百萬；他特別感謝黃昭誌館長及歷任館長、同仁的辛勤付出，以及近五百位志工的無私奉獻，同時感謝各界企業與團體長期支持，讓社會教育能持續深耕、發光發熱。

館長黃昭誌指出，社教館三十年來陪伴無數家庭與民眾成長，見證社會變遷與情感凝聚，這次館慶不僅是對過去成果的回顧與感恩，更象徵著新的起點；未來社教館將持續以「社教有愛」為核心，推動藝文與社會教育，打造兼具學習、互動與感動的幸福園地，與民眾攜手邁向更璀璨的下一個三十年，讓社會更穩定，攜手邁向美好未來。

典禮高潮出現在三層造型生日蛋糕與「高雄熊」驚喜登場時，全場掌聲與歡呼聲不絕於耳，蒞臨現場之來賓與大小朋友齊聲高唱生日快樂歌，為社教館遷址三十週年獻上誠摯祝福；值得一提的是，這座獨一無二的造型蛋糕，是館方精心構思，運用印有「新館徽」的棒棒杯巧手打造而成，「新館徽」象徵著社教館邁向嶄新旅程，開啟下一段璀璨篇章。