社教館親子共學巡迴列車前進旗尾國小 花卉敲染創意手提袋活動

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立社會教育館於11月16日在本市旗山區旗尾國小舉辦「親子共學巡迴列車～花卉敲染創意手提袋」活動，教大小朋友們運用敲染在手提袋上印出繽紛圖案，讓原本平凡無奇的織布與植物結合成藝術精品，民眾報名相當踴躍，當日場面熱鬧滾滾！

「親子共學巡迴列車」是該館與高雄市政府教育局家庭教育中心為推廣社會教育、家庭教育及平衡城鄉社區資源而特別規劃之系列活動，結合該館社教站志工，共同為偏鄉學校親子們打造各式優質的親子活動，透過家庭活動譜出親子間的溫馨樂章，達成親子共學之目的，不僅創造家庭美好故事，也讓孩子擁有回味無窮的童年記憶。

廣告 廣告

當日的活動，主辦單位特別聘請於手創藝術界有著豐富教學經驗的蕭朱亮老師蒞臨指導。蕭老師表示，植物染不同於化學染劑會污染環境，它係擷取各種植物葉片或花朵汁液，顏色千變萬化，可透過不同技法將素面的生活物品，化身成色彩繽紛的美學創作品。一般染布多採煮染，耗時費工，而敲染只需30分鐘左右即可完成。

蕭老師提醒大家，太多汁的葉片與花朵不適合敲染，因敲打時汁液會暈開，導致糊成一團。本次活動使用長春花、九重葛等天然植物作為染料，首先於素面手提袋底下墊一層報紙，然後擺放葉片或花朵，用鎚子或石頭輕輕敲打，直到汁液染至布面為止，但不能太過用力，否則葉片與花朵會糊爛且無法上色。將花葉的形狀及顏色敲染在手提袋之後，接著發揮創意加上手繪圖案，或於空白處題字、落款，再蓋上刻有祝福語的印章，可增添創作趣味。

蕭老師細心引導大小朋友摘取材料時，只取少量所需即可，以維持植物旺盛的生命力，提倡人與大自然永續生存的理念。活動現場氣氛熱絡，笑聲不斷，許多家長表示，這樣的活動不僅讓孩子們學到課業以外的新體驗，也讓親子在生活中了解生態環境之美感。

主辦單位社教館蘇麗香組長表示，很開心能在旗尾國小舉辦這場親子活動，感謝陳宣伯校長提供優質的場地，感謝公益信託巴巴慈善基金熱心公益贊助活動經費及現場蕭朱亮老師的專業教學及志工們的付出。緣於對美的愛慕，人類發現大自然的染劑，發明手染的技藝，本場活動運用簡單的工具，透過織布與植物等平凡素材的結合創作，讓大家對簡單樸素的美有不同層次的賞析，進而珍惜自然資源、提升環保概念，讓小大朋友在合作中創造美好的親子互動體驗。（圖／記者王雯玲翻攝）