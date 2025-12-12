社教館115-1期教育推廣班 12/15-26開放網路報名

▲手工香皂基礎班。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市立社會教育館115-1期教育推廣班將自115年12月15日上午10時起至12月26日下午5時30分止開放網路報名，歡迎年滿13歲以上民眾踴躍參加！為了方便民眾報名，採「分時段報名」方式辦理，各班額滿提前截止！

115-1期課程上課時間自115年1月19日至5月23日，為期13週，共26小時，上課地點於社教館各教室(高雄市小港區學府路115號)。本期課程共計57班，涵蓋英語、日語、韓語、越語、西語、拼布、二胡、烏克麗麗、書法、水墨畫、手機攝影、肚皮舞、MV舞蹈、有氧、瑜珈、肌力訓練、桌球、毛線編織、手工皂等，課程多元有趣，兼顧實用性，可滿足不同年齡層學習需求。

本期新課程包含由葉芳瑀老師開設的「Hola開口說：快樂學西語(夜)」，從基礎發音開始，學習被譽為世界最快樂語言的西班牙語；本期亦推出專門為初學者規劃的「越學越有趣(夜)」越南語課程，邀請潘美梅老師授課，讓學員在輕鬆的氛圍中學習第二外語；另由教學經驗豐富的張華玲老師開設「輕鬆好學自然發音及KK音標(日)」，帶領學員學習標準發音，自信開口說英語；還有分別由黃美蘭老師、吳章瑤老師指導的「日本童話1(夜)」及「進階日語1(日)」，推薦給具備日語基礎、對日本文化有興趣的民眾報名。

除了語言類課程，謝婉淇老師新開設的「哈達頌缽瑜珈(夜)」，結合瑜珈體位練習及頌缽紓壓，有助於身心靈平衡與放鬆；由趙彥泠老師教導的「手工香皂基礎班(日)」，從油品認識、基礎製作技巧開始學習，課程作品具有實用性，送禮自用皆宜。

社教館教育推廣班課程多元、師資專業，歡迎市民朋友踴躍報名，展開豐富生活、充實自我的學習之旅，更多課程詳細資訊，可至社教館期刊室索閱簡章或至該館報名網頁(https://gov.tw/Amo)查詢，洽詢電話8034473轉212輔導組王小姐。（圖／記者王雯玲翻攝）