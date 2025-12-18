【論壇中心／綜合報導】行政院長卓榮泰日前宣布，不副署立法院通過的「財政收支劃分法修正案」，引起在野跳腳，立法院民眾黨團總召黃國昌今（18）日提案，要求將卓榮泰移送監察院彈劾，不只如此，黃國昌還說，將在立法院會提案彈劾總統賴清德，依立法院職權行使法，屆時賴總統必須列席說明。

資深媒體人鄭佩芬今日在《頭家來開講》節目中指出，這個社會上缺乏一個公正機關，就如來賓談到的憲訴法，連大法官都補不滿，沒有辦法取得公信力的話，台灣就沒有一個仲裁機構，鄭佩芬認為，更嚴重的是社會上沒有「公道伯」，過去大家常說王金平是立法院的公道伯，但這些年來王金平已經不被社會上很多人信任，因此，若台灣沒有一個公正的仲裁機關，也沒有一個公道伯可以發揮影響力的話，這個社會會繼續亂下去，鄭佩芬表示，這個社會會真的亂到2026或2028，而這對台灣來說，並非一個好的現象，對老百姓來說更不是一個福氣，因此她呼籲，接下來的2026選舉，人民在投票之前真的要睜大眼睛，到底這一票投下去能不能還給社會一個公道，或者能夠讓社會能夠恢復平靜，真的要很小心。

對於黃國昌喊話彈劾總統賴清德及行政院長卓榮泰，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱痛批「可笑」，因為立委本就可對行政院長提出不信任投票，黃國昌卻不敢面對解散國會後的重新改選，可能造成民眾黨團滅。

原文出處：社會上缺乏一個公正機關 媒體人示警2026、2028

