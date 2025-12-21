社會不安升溫！專家提醒「防身重在脫身」不在對抗

記者李育道／台北報導

近期發生的突發暴力事件，讓不少民眾在日常通勤時出現不安的感受。（圖／翻攝畫面）

近期發生的突發暴力事件，讓不少民眾在日常通勤時出現不安的感受。對多數人而言，捷運、公車與人潮密集的公共空間，本應是再熟悉不過的生活場景，如今卻多了一分警戒與遲疑。如何在不過度恐慌的情況下，提升自身的安全意識，也成為社會討論的焦點。

安全專家指出，面對公共空間的突發狀況，民眾首先應建立「環境觀察」的基本習慣，例如行走或搭車時避免長時間低頭滑手機，留意周遭是否出現異常行為，並提前規劃逃生動線。專家強調，真正有效的自我保護並非與對方正面衝突，而是在第一時間察覺風險、迅速拉開距離，為自己爭取離開現場的關鍵時間。

廣告 廣告

486先生指出，防身工具的角色並不是用來對抗，而是作為「干擾與警示」，讓使用者迅速撤離。（圖／翻攝畫面）

在這樣的社會氛圍下，與「逃生」相關的個人防護工具也再次被民眾關注。486團購觀察，不少消費者主動詢問合規、防護用途明確的隨身防衛用品，像是便攜式防身噴劑。486先生指出，防身工具的角色並不是用來對抗，而是作為「干擾與警示」，讓使用者在緊急時刻能爭取幾秒鐘反應時間，迅速撤離危險範圍，這才是正確且理性的防衛觀念。

486先生也提醒，最重要的仍是日常警覺心與對環境的敏感度。在社會逐步重建安全感的過程中，與其陷入恐慌，不如透過正確的觀念與準備，為自己與家人多做一點準備，讓生活回歸安心與秩序。

更多三立新聞網報導

小孩跨年撐不到半夜？「1地點」8點放煙火、無人機大秀 家長推爆

晚睡真的很傷身？9大「熬夜壞處」健康默默被掏空 第一名超有感

還沒結束！從鄭捷到張文 他借鏡「秋葉原案」示警：下一個還會出現

國旅2.2億人次成日常！陳世凱：觀光不能只拚人數、要走向品質與產值

