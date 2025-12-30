社會不安情緒升溫！中醫解析「恐慌」如何影響身心？3個調理原則找回穩定感
近期社會發生令人關注的公共安全事件，在不確定感升高的氛圍下，人的情緒容易受到影響，對周遭動靜變得更加敏感，群體不安情緒也隨之擴散，甚至可能在突發狀況中增加推擠、慌亂等風險。面對這樣的社會氛圍，如何安定身心、降低不必要的恐慌，成為當前不可忽視的課題。
中醫如何看待恐慌與群體不安
中醫認為「情志內傷，百病由生」，突發暴力事件容易造成以下失衡：
1.心神不寧（心失所養）
表現：心悸、胸悶、失眠、多夢、容易驚嚇
常見於：反覆接觸負面新聞、對公共場所高度警覺者
關鍵病機：心血不足、心神失守
2.肝氣鬱結（情緒緊繃）
表現：焦躁易怒、呼吸不順、肩頸緊繃、腸胃脹氣
關鍵病機：壓力使肝氣不舒，影響全身氣機流動
3.脾氣受傷（過度擔憂）
表現：食慾差、腹瀉或便秘、疲倦無力
關鍵病機：思慮過度，脾失健運
中醫調理的核心原則
在這類社會動盪引發的不安狀態，中醫調理重點並非壓抑情緒，而是安神定志、疏肝解鬱、調和氣血。
1.針灸調理
臨床上常用穴位如：百會、神門、內關：安神、穩定情緒
太衝、合谷：疏肝解鬱、減少焦躁
足三里：穩定腸胃、提升身體耐受力
多數患者在針灸後，會明顯感受到呼吸變深、心跳穩定、思緒不再過度放大危險感。
2.中藥調理（需醫師辨證）
常見方向包括：
養心安神（如酸棗仁、柏子仁）
疏肝解鬱（如柴胡、香附）
健脾和中（如白朮、茯苓）
依體質不同，配方會有所調整，避免一味使用安眠或鎮靜類藥物。
3.日常養護建議
減少反覆觀看暴力影像與即時消息
固定作息、避免熬夜（熬夜最傷心神）
溫熱飲食，少冰飲、少咖啡因
規律呼吸練習（腹式呼吸能快速穩定自律神經）
給民眾的一個重要提醒：
在恐慌環境中，身體越虛，越容易被情緒牽動。當身心狀態穩定時，人比較能理性判斷，也不容易在突發狀況中跟隨群體失序行動，這對避免踩踏等二次傷害非常關鍵。
醫師總結：
中醫調理的目的，不只是讓人不緊張，而是幫助身體恢復對外界刺激的承受力與判斷力。在社會動盪時期，照顧好自己的心神與氣血，其實也是一種保護自己與他人的方式。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
延伸閱讀
每天健忘、恍神、反應慢？現代人「腦過勞」成新文明病，中醫揭「3處失衡」是關鍵
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 71
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 7 小時前 ・ 8
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」 很多人以為只是累
（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 19
曹西平哥哥首發聲！ 人趕回台灣⋯聲明只要求2點
曹西平30日傳出猝逝，乾兒子Jeremy一早證實此事，乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他不沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。晚間曹西平的哥哥曹南平首度發聲。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 70
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 32
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 5
曹西平相驗結束 乾兒子缺授權無法領體
曹西平遺體今天下午相驗，歷時約30分鐘離去，雖然乾兒子Jeremy 吳男上網喊話，希望家屬授權，不希望相驗破壞遺體，也引出曹西平前三嫂龍千玉協助，協調三哥授權Jeremy辦理後事，但由於Jeremy並非親屬，口頭授權無效，檢方要求提供家屬親簽的委託書，才開出死亡證明書，發還遺體讓Jeremy領取，接自由時報 ・ 6 小時前 ・ 24
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然
資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 11
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 42
MLB》旅美1年止步？菅野智之遭美媒毒舌：恐剩小聯盟約
前讀賣巨人王牌投手菅野智之的旅美夢想是否會「一年止步」？隨著今年球季結束，菅野智之正式成為自由球員，雖然他首年就繳出雙位數勝投，但偏高的防禦率與挨轟率，讓美媒對他的評價相當兩極。更有當地媒體直言，金鶯隊完全沒有理由優先續約，菅野若想留在美國，恐怕只能領一張「小聯盟合約」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 11
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 10 小時前 ・ 175