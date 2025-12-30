社會不安情緒升溫！中醫解析「恐慌」如何影響身心？3個調理原則找回穩定感

近期社會發生令人關注的公共安全事件，在不確定感升高的氛圍下，人的情緒容易受到影響，對周遭動靜變得更加敏感，群體不安情緒也隨之擴散，甚至可能在突發狀況中增加推擠、慌亂等風險。面對這樣的社會氛圍，如何安定身心、降低不必要的恐慌，成為當前不可忽視的課題。

中醫如何看待恐慌與群體不安

中醫認為「情志內傷，百病由生」，突發暴力事件容易造成以下失衡：

1.心神不寧（心失所養）

表現：心悸、胸悶、失眠、多夢、容易驚嚇

常見於：反覆接觸負面新聞、對公共場所高度警覺者

關鍵病機：心血不足、心神失守

2.肝氣鬱結（情緒緊繃）

表現：焦躁易怒、呼吸不順、肩頸緊繃、腸胃脹氣

關鍵病機：壓力使肝氣不舒，影響全身氣機流動

3.脾氣受傷（過度擔憂）

表現：食慾差、腹瀉或便秘、疲倦無力

關鍵病機：思慮過度，脾失健運

中醫調理的核心原則

在這類社會動盪引發的不安狀態，中醫調理重點並非壓抑情緒，而是安神定志、疏肝解鬱、調和氣血。

1.針灸調理

臨床上常用穴位如：百會、神門、內關：安神、穩定情緒

太衝、合谷：疏肝解鬱、減少焦躁

足三里：穩定腸胃、提升身體耐受力

多數患者在針灸後，會明顯感受到呼吸變深、心跳穩定、思緒不再過度放大危險感。

2.中藥調理（需醫師辨證）

常見方向包括：

養心安神（如酸棗仁、柏子仁）

疏肝解鬱（如柴胡、香附）

健脾和中（如白朮、茯苓）

依體質不同，配方會有所調整，避免一味使用安眠或鎮靜類藥物。

3.日常養護建議

減少反覆觀看暴力影像與即時消息

固定作息、避免熬夜（熬夜最傷心神）

溫熱飲食，少冰飲、少咖啡因

規律呼吸練習（腹式呼吸能快速穩定自律神經）

給民眾的一個重要提醒：

在恐慌環境中，身體越虛，越容易被情緒牽動。當身心狀態穩定時，人比較能理性判斷，也不容易在突發狀況中跟隨群體失序行動，這對避免踩踏等二次傷害非常關鍵。

醫師總結：

中醫調理的目的，不只是讓人不緊張，而是幫助身體恢復對外界刺激的承受力與判斷力。在社會動盪時期，照顧好自己的心神與氣血，其實也是一種保護自己與他人的方式。

山茶花中醫診所院長 簡心潔

