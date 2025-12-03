社會主義的遺緒與新生

今年2月下旬，我在塞爾維亞首都貝爾格萊德住了1個多星期，最深刻的感受是公共交通一律免費。這比我多年來長住的金門還要大方；在金門所有縣民都可免費搭公車，但外地人還是要付錢。至於對岸廈門，凡是65歲以上老人，包括台灣人在內，搭乘公共交通全都免費。塞爾維亞則保留當年社會主義的遺緒，天下一家、世界大同，不分國籍，一律免費。

36年前，我從克羅埃西亞首府札格布搭火車來到此地，當時這裡還是解體前南斯拉夫的首都，而蜚聲國際的領袖狄托元帥已過世9年，各共和國之間離心離德的分裂趨勢逐漸浮現，但社會秩序井然，經濟運行依舊平穩，老百姓的生活也過得去，還可以自由進出國門打工賺錢。這裡是東歐人欽羨的「市場社會主義的明珠」，同時也是中國大陸改革開放初期引為借鑑的「南羅經驗」典範。對於我這樣一位剛離開紐約多年生活的學子而言，在南斯拉夫的社會主義初體驗，確實值得珍惜。

今年11月4日，紐約市選出年僅34歲的新市長曼達尼（Zohran Mamdani），他在初選和決選中分別打敗市長亞當斯和前州長科莫，成為第111任紐約市長。

曼達尼出生於1991年，是紐約市百年來最年輕的市長，也是頭一位南亞裔出身的穆斯林。他的競選政綱包括：免費搭乘公車，凍結房屋租金，將企業稅率提高到11.5％，與鄰近新澤西州的最高稅率持平（紐約市目前企業稅率為7.25％）；他還將對年收入超過100萬美元的市民徵收2％的富人稅。曼達尼要求市府在每一個行政區設置一家公營雜貨店，以期降低食品雜貨價格。他還要將紐約市的最低工資在2030年前提升至每小時30美元（目前是16.50美元）。由於他與民主黨建制派領袖在諸多政策理念差異頗大，民主黨主席和參院領袖都拒絕背書，但他依然在未獲黨部全力支持下當選，得票率50.39％。

曼達尼的父母都是印度裔，父親擔任哥大教授，母親是電影製作人。他出生於非洲烏干達，7歲時來到紐約，2018年成為美國公民。2019年角逐紐約州眾議員，選區是位於皇后區阿斯托里亞和長島市的第36選區，這裡有大量的穆斯林和阿拉伯裔選民，是社會主義運動的核心，也是我過去長期工作之所在。

曼達尼是堅定的民主社會主義者，也被視為激進左翼代言人，川普總統稱他為「共產黨員」。他公開支持巴勒斯坦，批判以色列的尼坦雅胡政權。這在猶太人眾多的紐約，實屬罕見。

這樣一位從政資歷還不到10年的外來移民，居然在紐約這樣一個「資本主義金融首都」提出一連串被標記為社會主義的政綱政策，凸顯美國社會的貧富差距實在嚴重，年輕人亟於改變的意願很強烈。面對人生道路上的艱辛和不公，他們決心集中選票，最後竟然打敗群雄，選出一位色彩鮮明的社會主義者。這是一項革命性的選擇，也可視為在1990年代「蘇東波」變革以來，西方世界最新一波的「向左轉」旋風，讓人拭目以待！