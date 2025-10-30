社會企業世界論壇揭幕！逾50國創新者齊聚
來自50多個國家的「社會創新者」，齊聚台北，展開年度交流盛會！「社會企業世界論壇」29日盛大開幕，聚焦高齡照護、氣候變遷與科技議題，現場還有「永續品牌市集」，讓民眾體驗社會創新能量。
社會企業世界論壇SEWF，首度在台灣登場，吸引超過50個國家、上千名社會創新者齊聚，象徵台灣的社創能量，被國際看見。
Impact Hub Taipei共同創辦人陳昱築：「政府跟民間共同合作之下，產生了非常多，各式各樣不同議題的社會企業，或是非營利組織，它也轉型成社會企業，所以我覺得整個民間的力量，加上政府的政策的引導，加上企業的資源挹注，讓台灣的社會創新生態系統，變得更加的完整。」
台灣社會企業從萌芽到成熟，逐漸與國際接軌。今年論壇聚焦氣候變遷、高齡化與 AI 議題，呼應全球挑戰。
SEWF董事會主席 Hélène Malandain：「我們想傳達的訊息是，要把挑戰化為機會，我們其實擁有知識歷史經驗，創新能量與集體智慧，只要把這些力量結合起來，就能面對挑戰。」
從風險中看見機會，激發企業與創業者的新思維。論壇現場也結合永續品牌市集，讓民眾更了解社會創新的力量。
