社會企業世界論壇首度登臺 經部展現中小微企業永續創新能量

為讓臺灣蓬勃發展的循環經濟、數位科技、教育創新等社會創新生態系躍上國際舞台，在經濟部努力與支持下，成功爭取全球最具影響力的社會創新盛會—「2025社會企業世界論壇（SEWF）」移師來臺灣舉辦，日昨於臺北松山文創園區盛大登場，以「共築未來：齊心行動，為人類與地球而努力（Shaping Tomorrow： Collective Action for People and Planet）」為主題，吸引來自卅六國與會者、廿七國近百位講者齊聚臺灣。

本論壇聚焦高齡化社會、氣候變遷、人工智慧衝擊與青年就業等全球關鍵挑戰議題，進行跨國交流與深度對話，與來自各國的社會企業市集共同響應此盛會。參與本次盛會的各國嘉賓，除了從多元的論壇中汲取各方觀點，同時也了解臺灣社會創新政策推進成果和社會創新企業的實踐案例，也可從現場豐富的展覽陳列、市集活動等，更直接了解臺灣社會創新生態系的樣貌。

經濟部指出，臺灣自二○一四年啟動「社會企業行動方案」，並於二○一八年擴展為「社會創新行動方案」，目標皆是希望透過政策鼓勵、資源整合與平台建構，促成社會創新生態系的蓬勃發展，創造更多創新模式回應社會與環境挑戰，實踐永續發展目標。過去幾年在公私協力的努力下，不僅在國內帶動超過新臺幣七十七億元回應SDG 12的「責任消費與生產」採購金額，也促成百家各領域產業攜手社會創新組織合作的媒合案例，更讓臺灣社會創新相關企業與國際搭起合作的橋梁。

經濟部為展現臺灣在永續創新上的具體成果，此次特別於A3倉庫設立主題展區「中小微企業多元永續創新展」，以「創新驅動・包容成長」為策展主軸，聚焦「數位轉型」、「淨零永續」與「社會包容」三大主題，呈現臺灣中小企業在科技應用、低碳製造及社會共融上的創新行動。經濟部表示，臺灣中小企業占全體企業比重達九十九%，是支撐經濟發展的重要力量。政府透過「中小微企業多元振興發展計畫」，協助企業導入AI、循環經濟及綠色製程等技術，推動產業數位與淨零轉型。

本次展覽邀集二十家優秀中小企業與新創團隊共同參展，包括結合AI與無人機技術的國防及防災新創「艾知科技」、研發解決水域治理問題的無人船新創「鎮鎧科技」、以AI監控強化能源效率的「安瑟樂威」、推動農業廢棄物高值化的「鉅田潔淨」、及以海廢漁網再生紡織的「伸仁紡織」等，充分展現臺灣企業以創新實踐永續的行動力。