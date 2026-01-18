社會住宅毀諾騙票 民眾黨要賴清德跟年輕人道歉

總統賴清德先前承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前將目標下修至4萬戶，遭藍白陣營質疑政見大幅縮水。民眾黨主席黃國昌今（18）日痛批，賴清德要有擔當一點，先出來跟全台年輕人道歉，因為這擺明就是在騙選票。立法院內政委員會將於明天安排內政部長劉世芳就住宅政策無法落實進行檢討專案報告。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

民眾黨今天上午舉辦「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會，針對居住正義提出三大主張，包括打破租屋黑市、補助租賃契約公證費並依所得級距補貼租金，增加獎勵措施引導公私協力興辦社宅並採租屋輪候制，以及公有地只租不賣、透過危老容積回饋獎勵興辦社宅及友善全齡設施。

內政部長劉世芳。（資料圖／中天新聞）

被問到立法院內政委員會明日將安排劉世芳就賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討進行專題報告並備質詢，黃國昌表示，賴清德先出來跟全國年輕人道歉，2024年選總統時表達要直接興建社會住宅13萬戶，現在直接跳票，賴清德擺明就是在騙選票。

黃國昌強調，自己政見跳票、違反對年輕人承諾、踐踏居住正義價值，賴清德總統有擔當一點，請站出來跟全台年輕人道歉。

針對民眾黨日前表示要提出民眾黨版國防特別預算條例，而國民黨也擬自提版本，黃國昌說，立法院每個黨團負責任提出自己的版本並對選民負責，這是在民主社會中的常態，畢竟中華民國是民主國家，總不可能像行政院長卓榮泰一樣要求只能過行政院版。黃國昌質疑，如果按照卓榮泰這樣要求的話，那台灣豈不是走向專制獨裁老路嗎。

黃國昌認為，各個黨團有版本在民主社會當中本來就是正常且非常健康的現象，至於每個黨團提出的版本要如何爭取台灣人支持、社會認同，這是接下來努力的方向。

