社會冷漠加劇孤獨蔓延！專家示警：孩子也陷危機 家長可以怎麼做？

【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】科技在發展、時代在進步，人與人之間的距離卻越拉越遠，逐漸與真實社會脫節。孤獨感也正在悄悄侵蝕著兒童和青少年，CNBC報導，美國非營利組織Common Sense Media最新報告指出，11至17歲的男孩中，有超過四分之一表示感到孤單。專家推測可能與家人、親友互動減少，以及戶外團體活動不足有關，建議家長可以透過增加親子時間、與孩子討論網路使用、鼓勵多參加戶外活動等方式，幫助孩子重新建立情感連結。

社會陷孤獨情緒 連孩子也缺乏社交

皮尤研究中心（Pew Research Center）2025年調查顯示，18至29歲的年輕人中，24%表示經常或幾乎總是感到被孤立，30至49歲族群也有20%感受相似。美國哥倫比亞大學醫學中心兒童與青少年精神科German Velez醫師指出，孩子們越來越孤獨，同樣也不是新鮮事。

廣告 廣告

是什麼讓青少年男孩感到孤獨？ Velez醫師表示，首先就是孩子的社交活動變得越來越少。以吃飯為例，根據2025年《世界快樂報告》，2023年約有四分之一的美國人表示「前一天的每一餐都是自己一個人吃」，較十年前增加53%。但其實跟家人朋友一起用餐，可以建立更緊密的聯繫，也是創造美好回憶的契機。

戶外團體活動讓孩子不孤獨 但社會危機四伏家長卻步

Common Sense Media研究主管Michael Robb也觀察到，運動等團體活動能幫助男孩減少孤獨感，但現在的孩子不像以前那樣經常外出。近期一項研究指出，三分之一的孩子在上學日幾乎不到戶外活動，就算是週末這比例也有20%。社會心理學家Jonathan Haidt在其著作《焦慮的一代》中分析，隨著「陌生人危險」等觀念普及，人們容易因為新聞報導的事件引發擔憂，對社區信任感降低，父母也越來越害怕讓孩子獨自在戶外玩耍。

孩子躲到網路世界 長期接觸「這類影片」可能築起心牆

此外，孩子在網路上看到的內容，也可能加劇孤獨感。Common Sense Media調查發現，73%青少年男孩經常接觸與「男子氣概」相關的網路內容，如鍛煉肌肉、賺錢、打鬥等主題，主要出現在Podcast、YouTube及TikTok上。這類內容強調一種以堅強、隱忍為傲，不輕易表達情感的陽剛氣質。長期接觸這些內容，可能讓孩子築起一道牆，不願向人敞開心扉、建立親密關係，隨著時間孤獨可能悄然而至。

專家：家長應重視親子互動 了解孩子網路使用情形

為了避免孩子感到被孤立，或克服既有的孤獨感，Velez醫師表示重點是「提供孩子比上網更好的選擇」，建議家長可以重視與孩子的相處，確保孩子擁有與朋友、家人互動的時間。

Robb則提出，要關心孩子接觸了什麼網路內容，家長應「保持好奇，而不是憤怒」。他建議家長可與孩子聊聊什麽是社群演算法以及他們看到的內容，例如詢問孩子「看到強調男子氣概的影片時，有什麼感受」，進而引導孩子反思這些內容可能帶來的影響。

Haidt也建議，家長可以制定3C設備使用規範，例如不將任何3C設備帶入臥室，並安排多個時間段，讓孩子能自己去與朋友見面。沒有手機、電腦，聚在一起打棒球、踢足球或玩耍，對孩子們而言就是最快樂的時光。

【延伸閱讀】

孤獨感會致命！WHO研究：每年造成超過87萬人死亡

8旬翁變孤僻誤認憂鬱症 就醫才知腦部萎縮得「失智症」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66675

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw