社會冷漠加劇孤獨蔓延！專家示警：孩子也陷危機 家長可以怎麼做？
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】科技在發展、時代在進步，人與人之間的距離卻越拉越遠，逐漸與真實社會脫節。孤獨感也正在悄悄侵蝕著兒童和青少年，CNBC報導，美國非營利組織Common Sense Media最新報告指出，11至17歲的男孩中，有超過四分之一表示感到孤單。專家推測可能與家人、親友互動減少，以及戶外團體活動不足有關，建議家長可以透過增加親子時間、與孩子討論網路使用、鼓勵多參加戶外活動等方式，幫助孩子重新建立情感連結。
社會陷孤獨情緒 連孩子也缺乏社交
皮尤研究中心（Pew Research Center）2025年調查顯示，18至29歲的年輕人中，24%表示經常或幾乎總是感到被孤立，30至49歲族群也有20%感受相似。美國哥倫比亞大學醫學中心兒童與青少年精神科German Velez醫師指出，孩子們越來越孤獨，同樣也不是新鮮事。
是什麼讓青少年男孩感到孤獨？ Velez醫師表示，首先就是孩子的社交活動變得越來越少。以吃飯為例，根據2025年《世界快樂報告》，2023年約有四分之一的美國人表示「前一天的每一餐都是自己一個人吃」，較十年前增加53%。但其實跟家人朋友一起用餐，可以建立更緊密的聯繫，也是創造美好回憶的契機。
戶外團體活動讓孩子不孤獨 但社會危機四伏家長卻步
Common Sense Media研究主管Michael Robb也觀察到，運動等團體活動能幫助男孩減少孤獨感，但現在的孩子不像以前那樣經常外出。近期一項研究指出，三分之一的孩子在上學日幾乎不到戶外活動，就算是週末這比例也有20%。社會心理學家Jonathan Haidt在其著作《焦慮的一代》中分析，隨著「陌生人危險」等觀念普及，人們容易因為新聞報導的事件引發擔憂，對社區信任感降低，父母也越來越害怕讓孩子獨自在戶外玩耍。
孩子躲到網路世界 長期接觸「這類影片」可能築起心牆
此外，孩子在網路上看到的內容，也可能加劇孤獨感。Common Sense Media調查發現，73%青少年男孩經常接觸與「男子氣概」相關的網路內容，如鍛煉肌肉、賺錢、打鬥等主題，主要出現在Podcast、YouTube及TikTok上。這類內容強調一種以堅強、隱忍為傲，不輕易表達情感的陽剛氣質。長期接觸這些內容，可能讓孩子築起一道牆，不願向人敞開心扉、建立親密關係，隨著時間孤獨可能悄然而至。
專家：家長應重視親子互動 了解孩子網路使用情形
為了避免孩子感到被孤立，或克服既有的孤獨感，Velez醫師表示重點是「提供孩子比上網更好的選擇」，建議家長可以重視與孩子的相處，確保孩子擁有與朋友、家人互動的時間。
Robb則提出，要關心孩子接觸了什麼網路內容，家長應「保持好奇，而不是憤怒」。他建議家長可與孩子聊聊什麽是社群演算法以及他們看到的內容，例如詢問孩子「看到強調男子氣概的影片時，有什麼感受」，進而引導孩子反思這些內容可能帶來的影響。
Haidt也建議，家長可以制定3C設備使用規範，例如不將任何3C設備帶入臥室，並安排多個時間段，讓孩子能自己去與朋友見面。沒有手機、電腦，聚在一起打棒球、踢足球或玩耍，對孩子們而言就是最快樂的時光。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66675
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
為什麼婆婆看媳婦不順眼？心理學家揭密3大原因：害怕兒子不再愛她
俗話說：「婆媳過招千百回。」這句話形容了婆媳之間的摩擦與衝突。然而，由於每個人的個性、家庭背景和生活環境都不同，因而衍生出各式各樣的衝突，那麼，究竟為什麼會出現婆媳問題？又該如何有效應對呢？《優活健康網》特摘此篇分享婆媳問題的應對方法，幫助婆媳關係更和諧，也讓家庭生活更加幸福。優活健康網 ・ 1 天前
真正的獨立不是孤立！5原因致孩子「迴避型依賴」：爸媽這樣做拉近關係
當孩子在成長過程中被迫養成的一種防禦策略，就容易形成孩子迴避型依賴的人格特質，不僅影響孩子一路的成長歷程，甚至成年後的感情態度。從小父母若能用更敏感、更穩定的方式回應孩子，就能成為他在人生中最大的避風港。真正的獨立不是孤立，而是在知道「隨時能靠近父母」的前提下，孩子能同時更有力量的去探索世界。優活健康網 ・ 1 天前
光田醫師研究揭隔代教養與父母年齡對ADHD兒童的發展影響 登上國際期刊
「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單。光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（A中廣新聞網 ・ 18 小時前
穩定、和諧、功能良好的家庭 ADHD兒童的神經發展更平衡
光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑，率領團隊分析近8萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。研究指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關，穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒自由時報 ・ 1 天前
光田醫療團隊研究 ADHD兒童情緒受家庭影響
（中央社記者趙麗妍台中11日電）光田綜合醫院小兒神經科醫師江國樑團隊，分析近8萬名ADHD兒童健保大數據指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。研究成果登國際期刊Children。中央社 ・ 1 天前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！18縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 28 分鐘前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 3 小時前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」
女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 8 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩 她慘淪三角風暴隱形受害者
究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前