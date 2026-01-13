社會宅跳票！女大生3年前早神打臉 轟賴清德：先騙到位子再說

國民黨12日砲轟賴清德13萬戶社宅政見跳票，內政部將目標下修至4萬戶，呼籲監察院展開調查，並要求內政部長劉世芳、國土署長吳欣修下台負責。粉絲專頁「政客爽」挖出賴清德3年前在校園座談的影片，當時他宣示要蓋30萬戶社宅，卻遭一名女大生當場質疑具體方案與興建地點，賴清德回應「13萬應該沒問題」，還強調會比蔡英文更有力。

影片中，賴清德在校園座談時表示，「我未來是以八年的時間規劃，我的社會住宅會30萬戶！新建的是13萬戶，包租代管17萬戶，另外額外的租金補貼，25萬戶」，他並累計前朝政績稱「這加總起來，就剛好100萬戶！」

現場一位女大生發問指出，台灣的社宅比例只有不到1%，遠低於其他已開發國家，「您曾說蔡總統蓋了12萬戶社宅，但其實我上網查了相關資料，發現其中4萬多戶都還在規劃中，我不知道規劃中什麼意思，也許連決標都還沒有？」她進一步質疑，賴清德過去擔任市長任內也並未完成、落成過任何一戶社宅，因此想請問「你有沒有什麼具體的方案，更詳細的時程，比如說蓋在哪裡、什麼時候開始蓋、蓋多少？用此來說服選民，您所說的16年25萬戶，並不是一個隨便提出來的數字？」

賴清德當時回應「我是認為用這個方式去推，應該會比蔡英文總統更有力！因為蔡總統都12萬戶嘛，所以我們未來的八年，13萬戶應該是不會有問題！」

粉專「政客爽」發文表示，「賴清德社宅政見跳票，被三年前女大生神質疑打臉！」網友留言「我説完了，誰同意，誰反對」、「果然是萊爾校長」、「出一張嘴」、「眼裡心裡都是錢，錢一到手就是研議沒下文」、「難怪不敢去立院報告，臉會被打腫」、「先騙到位子，至於執行，呵呵」、「1.25兆也是8年耶」、「這巴掌打臉打得好響」、「女大生一句話戳破詐騙」。

