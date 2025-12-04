社會安全保障建構更完整 臺東縣府媒合企業為弱勢投保 累積5萬人受益

臺東在社會安全保障上更往前走一大步，四日臺東縣政府舉辦「微加保障 守護幸福」微型保險感恩捐贈儀式（見圖），縣長饒慶鈴感謝凱基人壽、南山人壽、南山產物保險及南山人壽慈善基金會多年來與縣府攜手，為臺東弱勢家庭建構更完整的基礎保障。

縣長饒慶鈴指出，微型保險是臺東近年社會安全保障的重要政策，透過縣府與企業的協力，使弱勢民眾在遭遇意外風險時，不再獨自承擔沉重壓力。自109年11月起，縣府與凱基人壽、南山人壽、南山人壽慈善基金會，共同推動微型保險計畫，截至目前已為 51,821人次弱勢縣民提供最高意外身故30萬元保險保障，累計協助完成32件理、金額達934萬元，實際減輕許多家庭在意外事件後的經濟負擔。

饒慶鈴進一步表示，縣府持續擴大保護網，今年8月起，與南山人壽慈善基金會、南山產物保險公司合作，首次推出「微型火災費用不便保險」，針對列冊低收入戶及中低收入戶民眾(不限年齡)，提供每人8,000元的火災不便保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次，協助受災家庭在事故後能立即獲得必要的應急資源，協助家庭度過緊急難關，已有10,890 位縣民納保。

社會處長陳淑蘭說明，南山人壽微型團體傷害保險原本投保資格為臺東縣15歲至65歲具低收或中低收入戶者（非身心障礙者），每人享有意外身故30萬保額保障，失能保障依失能比率給付；為擴大弱勢族群的安全防護網，12月起，更將保障對象進一步擴大至65至75歲領有中低收入老人津貼的長者，預估新增約千名受益者。

陳淑蘭強調，微型保險納保對象包含臺東縣低收入戶、中低收入戶、領有中低收入老人津貼的長者，以及持有中度以下身心障礙證明的弱勢縣民，均由社會處與合作保險公司依名冊主動加保，後續也會主動聯繫協助民眾申辦理賠。

社會處表示，民眾發生事故需申請理賠，請於10日內聯繫縣府社會處社會救助及社工科（089-350731分機231），或洽詢合作保險公司協助辦理。縣府將持續延伸微型保險的保障範圍，並與企業攜手善用每一分資源，使更多需要支持的縣民能在生活的關鍵時刻獲得即時且溫暖的協助。