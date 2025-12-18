社會安全網成功關鍵在人 林奕華籲：彈性加薪、風險加給

行政院18日舉行例行性院會，會中由衛福部提出討論主題「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」議題。代表台北市長蔣萬安出席院會的副市長林奕華，也提出四點建議。（本報資料照片）

行政院18日舉行例行性院會，會中由衛福部提出討論主題「115-119年推動強化社會安全網計畫2.0」議題。代表台北市長蔣萬安出席院會的副市長林奕華，也提出四點建議，分別為「提高社安網人員薪資、同意地方政府加薪有彈性」、「替社安網高風險探視人員提供額外風險加給」、「中央盤點並媒合可運用之國有或公有閒置空間」以及「研議新增租金補助機制，將補助之整修經費得用於租金補貼」。

林奕華表示，台北市非常支持社會安全網計畫，但社會安全網計畫成功與否，最核心的關鍵其實是在於「人」。衛福部也有注意到此關鍵因素，卻沒有看到六都因為人員薪資相同，卻因高物價、業務相對繁重，導致人力進用困難的問題。林奕華強調台北市物價水準相較其他縣市來得高，過去雖然人員進用率有達標，但流動率也相當高。因此，建議為提昇六都人才進用及留任，請衛福部研議六都繁重加給或同意地方政府在薪資及加給部分能有彈性、因地制宜的空間。

除此之外，也請衛福部針對「藥毒癮個案管理人員」、「處遇社工」及「關懷訪視員」等三類人員，考量其工作內容具有一定風險性，研議再額外給予風險加給，因為這是所有人員中進用最困難的部分。林奕華認為藥毒癮個案管理人員及處遇社工的工作內容專業性高，且服務對象特殊、複雜性，照護及訪視過程具潛在人身安全威脅；關懷訪視員則常須面對突發危機、人身安全風險及高度情緒波動的精神疾患或個案，均應另給予風險加給，以提升人員留任意願，穩定第一線服務量能。

第三，根據現行「社區心理衛生中心設置及管理辦法」之規定，地方政府設置心衛中心需有相當空間。然而，都會區尋求布建社區心理衛生中心場地相當不易。希望中央能盤點並媒合可運用之國有或公有閒置空間，並建立地方政府與中央跨部會協調機制。

第四，中央運用公益彩券回饋金，補助地方政府布建社區心理衛生中心之場地整修經費，但因台北市屬於都會區，場地取得不易，且租金高昂。建議中央研議新增租金補助機制，將補助之整修經費得用於租金補貼，以協助地方因應都會區場地取得不易及租金成本高昂之實務困境。

林奕華強調，社會安全網計畫是希望透過結合政府各部門的力量，建構一張綿密的安全防護網，以扶持社會中的每一個人，使其在生活或所處環境出現危機時，得以發揮預警機制或支持功能，達到即時遏止憾事發生的目的。社會安全網計畫立意雖然良好，但仍不能忽視第一線實務運作的困境，希望中央能聆聽地方建議，完善相關制度。

