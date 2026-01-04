社會安全網成破口？林岱樺：對城市是嚴肅警訊

立委林岱樺今日車掃前，聲援心衛中心主管性侵案，喊話若有其他受害者應勇敢求援。（林岱樺提供／任義宇高雄傳真）

日前高雄市爆發16歲少女，卻遭高雄市衛生局心衛中心主管利用職務之便，誘騙性侵得逞，民進黨籍立委林岱樺，今（4）日在高雄市長初選進入「黃金周」，進行最後衝刺車掃前表示，此案顯示社會安全網出現重大破口，對城市來說是嚴肅警訊，喊話若有其他受害者應勇敢求援。

曾獲「強化社會安全網」績優督導的高市衛生局心衛中心執行祕書何建忠，去年中旬涉嫌利用職務之便，透過內部系統鎖定1名輕生通報16歲少女，誘騙外出見面後帶往汽車旅館性侵，目前全案高雄地檢署已偵結求處有期徒刑10年6月。

林岱樺今日在本命區仁武總部舉行車掃活動，在車隊出發前談到，高雄前幾天發生少女重大性侵案件，感嘆此案顯示社會安全網出現重大破口「這對城市來說是嚴肅的警訊」。

對於該案，林岱樺擔心還有其他受害者，會不敢走出來而默默承受恐懼，喊話「你們不是孤單的」，盼站出來勇敢求援「岱樺會陪你們走一程」。

提到初選進入「黃金周」，林岱樺感謝大家陪伴，強調會會落實「市民最大」理念，效忠200多萬高雄市民，盼打破派系藩籬讓人民作主。

綠營競爭對手在今日也都在今日大動作爭取曝光，邱議瑩前進美弄、鼓山舉辦車掃；許智傑分別到大社、鳥松、仁武、左營多處掃街拜票；賴瑞隆則到鳳山舉辦大型造勢，盼在最後一周能爭取到更多支持者。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

