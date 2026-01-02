「社會安全網最後堡壘」心衛中心高官竟性侵列管少女…遭求處重10年重刑

記者洪正達／高雄報導

實在超諷刺！被譽為「社會安全網」最後一個堡壘的高雄市衛生局心衛中心，其執行秘書何建忠居然利用自身權限從列管個案中，挑選了曾有通報輕生，年僅16歲的少女誘騙出門帶往摩鐵性侵，事後少女報案後，還透過在社會局工作的妻子也利用職務之便查詢性侵案偵辦進度，檢方日前偵結，依涉犯妨害性自主罪嫌求處10年6個月徒刑。

檢方表示，何建忠（42歲）曾獲衛福部「社會安全網績優督導」，由於身居是高市府衛生局心衛中心苓雅分區執行秘書，主要推動輕生、兒虐、性侵害個案的管理與處置，也是社會安全網中最重要的要堡壘，沒想到2025年6月起，利用自身權限透過後臺系統查詢數百筆個案資料，挑中一名被通報輕生的16歲少女，並掌握少女的就讀學校、手機號碼等個資，進而循線找到少女的IG帳號，並加了對方LINE好友。

一開始何建忠先偽裝成嫖客，詢問少女「零用錢需要嗎？」、「高雄約會嗎？」、「問你有沒有想賺錢？」由於少女就是因不雅照被外流導致自殘行為，她便誤以為何建忠就是掌握她不雅照的網友，於是期盼能透過假裝跟何男見面，再詢問不雅照的來源，希望能阻止繼續在擴散。

於是在2025年6月30日當天，何建忠約出少女後載往摩鐵性侵後，丟出數張千元鈔票在桌上，並跟對方表示說：「你自己拿就不算我給你」但少女不從，何男最後將她載往某便利商店外丟包，並於下車前拿了3600元塞進少女包包裡。

少女事後向警方報案，但何建忠反而利用妻子的關係掌握性侵案偵辦進度，但檢方偵結後隨即將他羈押並起訴，具體求刑10年6月徒刑，移審後仍繼續羈押3個月，元旦當天法官諭知20萬元交保，至於何的妻子涉嫌洩密等情事正在另案偵辦中。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

