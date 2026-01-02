社會安全網淪選妃名單！衛生局績優督導濫權肉搜 偽裝嫖客性侵弱勢少女

高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書何建忠，涉嫌利用職務之便，濫用權限肉搜受監管的弱勢少女，誘騙性侵1名16歲少女得逞。示意圖（freepik提供）

高雄市驚傳駭人聽聞的公務員性侵醜聞。曾獲衛生福利部「強化社會安全網績優督導」表揚的高雄市衛生局心理衛生中心執行祕書何建忠，涉嫌利用職務之便，濫用權限肉搜受監管的弱勢少女，將公務資料庫當作「選妃名冊」，誘騙性侵1名16歲少女得逞。高雄地檢署近日偵結，依加重強制性交及違反個人資料保護法等罪嫌將何男提起公訴，具體求處有期徒刑10年6個月。

現年42歲的何建忠，學經歷堪稱亮眼，畢業於高雄醫學大學心理學系，並在任職期間於國立中正大學犯罪防治研究所進修。身為高雄苓雅分區心理衛生中心最高層級主管，他負責推動自殺防治、家暴、兒虐及性侵害個案管理，本應是守護社會弱勢的最前線，未料竟知法犯法。

自去年6月起，何男頻繁利用職限登入精神照護查詢系統，單日查詢次數最高達上百筆，並從中鎖定1名曾因性影像外流而有自殺通報紀錄的16歲少女。

何男在掌握少女的就讀學校、手機門號與網路社群帳號後，偽裝成尋找性交易的嫖客，透過LINE傳送「高雄約會嗎」「零用錢需要嗎」等訊息誘惑。少女因擔心何男手中握有其私密照，為查證真相並防止照片進一步外流，被迫答應赴約。去年6月30日傍晚，何男將少女載往汽車旅館，不顧少女哭號反抗性侵得逞。事後何男為營造「性交易」假象，強行將3,600元現金塞入少女包包後將其丟包於便利商店。

檢方調查發現，何男在犯案後毫無悔意，同年7月照常參加碩士論文口試，諷刺的是，其論文題目竟是「刑法中的保安處分」。更令人震驚的是，何男在得知被報案後，竟透過在社會局任職的妻子私下查詢案件偵辦進度，意圖規避法網。

檢方痛批何男身為社安網重要執行者，卻將受保護個案視為洩欲工具，犯後更企圖以金錢將重罪轉化為性交易，嚴重戕害未成年人身心。全案移審後，高雄地院裁定何男以20萬元交保，並限制住居及出境出海8個月。

