社會安全網遭質疑有漏洞 衛福部長：將重新檢討

為了加強社會安全防護網，行政院18日才宣布，從明（2026）年起，5年內將投入約819億元，將新手父母、獨居老人、近貧人口等，納入前端初級服務對象，沒想到隔天台北捷運就發生隨機攻擊事件。有專家表示，嫌犯張文近2年沒有就醫紀錄，也沒有跟家人聯絡，具有「孤狼」人格特質，政府必須要建立多元通報網絡，才能接住這群社會邊緣族群。

三總精神醫學部醫師葉啟斌指出，「網路霸凌的部分啦，或者是在網路上面有一些性別的部分啦，那是不是達到這個需要做心理處理的部分，也會特別的加強。」

回顧台灣近年發生多起隨機殺傷人案件，2014年鄭捷案是台灣首起捷運隨機殺人案，隔年陸續發生北投女童割喉案、小燈泡事件，去年台中捷運洪淨特別選在鄭捷案10週年這天，隨機砍傷乘客；日前在台北捷運犯案的張文，根據警方調查發現，很可能是模仿鄭捷作案，才在北車隨機殺人。時代力量黨主席、也是小燈泡母親王婉諭則是在臉書發文，呼籲政府應找出兇手犯案的動機。

衛福部長石崇良表示，「今天這個個案裡面呢，那麼在過去沒有任何的蛛絲馬跡，脆弱家庭也好或者是有藥癮者，那麼這種的及早的警示跟介入，那麼他這是完全沒有這個跡象。」

石崇良強調，不幸事件背後真正原因，還需要再釐清，也藉由這起事件，政府會重新檢討社安網還有哪裡可以做得更好，以及未來政策該如何調整，社安網的社工及基層專業人力，大家都會盡最大努力。