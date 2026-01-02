社會安全網防線被擊潰！心衛中心執秘性侵列管少女…衛生局說法曝光

記者洪正達／高雄報導

針對衛生局約聘人員何建忠涉性侵案一事，衛生局2日表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，本局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局指出，本局嚴格要求所有同仁守法守紀，何建忠自2018年8月起以約聘人員身分到局服務，後續得知其涉案即主動嚴辦清查，已於2025年8月9日召開考績會，以該員違法執行職務及言行不檢造成不良後果，並嚴重損害機關聲譽等違失，因情節重大予以一次記二大過之行政處分同時依違反該業務約聘人員管理規範規定，已於同年8月11日終止契約並予解聘。

社會局也說，何員妻子洩密案已記2大過解聘，另何員違反兒少法第49條，處最高60萬元罰鍰並公告姓名；違反社會工作師法第17-1條，已由高雄市社工師懲戒委員會審議，最重處廢止執業執照、廢止社會工作師證書等懲戒。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

