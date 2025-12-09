社會安全網 保護性案件通報、113保護專線、性騷擾防治及跟蹤騷擾防制

【記者 謝雅情／南投 報導】家庭及親密關係的暴力時常發生在我們的生活周遭，當家庭成員間發生身體暴力、精神或經濟上之騷擾、控制、脅迫及跟蹤騷擾等行為，請即時求助，撥打110報警、113保護專線或南投縣家庭暴力暨性侵害防治中心(電話049-2209290)，相關人員會協助你處理家庭暴力事件。

縣府社會及勞動局表示，性侵害案件，兩造關係以熟識為主，熟識之(前)男女朋友、同學及朋友關係合計約四成，實際上典型遭受陌生人性侵害而通報之案件僅佔不到一成，反觀，熟識的有近九成，而年齡層分布於0歲到未滿18歲亦占有五成，除特別加強18歲以下兒少被害人自我保護概念及家長正確法律常識外，也提醒家中有未滿18歲兒少的家長或老師，應隨時注意並保護孩子安全，留意孩子交友情形，避免讓加害人有機可乘，如果不幸遭遇性侵害事件，應馬上報警、驗傷採證，尋求專業的協助。

為落實社會安全網制度，南投縣政府於108年6月1日成立集中派案中心，擔任本縣各類型保護案件及脆弱家庭通報篩派窗口，本府114年1至11月共受理通報案件8,958件，其中家庭暴力通報數4,331件、性侵害案件通報數429件、兒少保護案件通報數2,580件、老人保護案件通報數219件、身心障礙保護案件通報數80件及脆弱家庭案件通報數1,319件。

如有家庭暴力、性侵害、性騷擾等問題，可以撥打110報案、24小時保護專線113諮詢，或至衛生福利部「社會安全網-關懷e起來」網站（https://ecare.mohw.gov.tw/）協助通報，讓我們一起杜絕暴力，建構人身安全無虞之環境。（照片記者謝雅情翻攝）